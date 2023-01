Elles ont acheté un triplex entre amies à Montréal et nous partagent leurs meilleurs conseils

Partager







Sarah Blanchette, Mariève Proulx et Martine Côté sont amies depuis 10 ans. L'été dernier, elles se sont lancées dans un projet fou, celui de l’achat commun d’un triplex, à Montréal. Elles nous racontent les grandes étapes de ce projet «excitant et effrayant» à la fois.

• À lire aussi: Voici le classement des municipalités avec les plus fortes augmentations de loyer au Québec

Un projet comme La galère

«Ça a toujours été une joke qu’un jour, entre amies, on allait acheter quelque chose ensemble, on allait sacrer nos chums là, pis ça allait être la galère!», lance d’emblée Sarah Blanchette, 35 ans, en faisant référence à la célèbre série télévisée québécoise dans laquelle quatre mères célibataires cohabitent dans le même immeuble.

À l’été 2022, elles se sont lancées dans le projet instinctivement, après que Martine ait décidé de quitter son logement et que Mariève ait quitté la banlieue pour revenir en ville.

TOMA ICZKOVITS De haut en bas: Sarah Blanchette, Martine Côté et Mariève Proulx, devant leur nouveau domicile à Montréal.

«On avait peu espoir de trouver quelque chose qui allait entrer dans nos critères», explique Sarah, qui est directrice de lieux de tournages. «On devait absolument trouver trois logements libres de grandeurs semblables et ça, ce n’est pas fréquent à Montréal.»

Au bout de seulement trois visites, c’est le coup de cœur: un triplex de 1910 sur trois étages en plein cœur de Rosemont à 950 000$. Comble de joie: il est possible de circuler sur les trois étages, comme l’ancien propriétaire occupait l’entièreté de l’immeuble.

«Ça a été un achat émotif», admet Sarah. «Tout s’est passé très vite et pour ma part, j’aurais été portée à attendre au moins un an avant de me lancer dans un aussi gros projet. Mais quand tu as une belle opportunité comme ça, tu la saisis.»

TOMA ICZKOVITS Sarah Blanchette, 35 ans.

Excitant et effrayant à la fois

Un projet d’une telle envergure a de quoi mettre à épreuve même les couples les plus solides. Imaginez si une troisième personne s’amène à la table des décisions.

«Il faut être transparent dès le départ», indique Sarah Blanchette. «On est allées avec les capacités financières de chacune alors on n’a pas mis la même mise de fonds, mais on a décidé de partager l’hypothèque à parts égales comme nos logements ont le même volume.»

Ce faisant, les trois propriétaires sont plus dépendantes les unes et des autres en cas de difficultés financières, mais aussi en cas de revente de l’immeuble ou même de décès.

À cet effet, les trois propriétaires ont souscrit à des assurances-vie pour se protéger l’une et l’autre en cas de décès et pour éviter de léguer des dettes aux consœurs. Ces décisions ont été prises suite à des conversations «inconfortables», mais «nécessaires».

TOMA ICZKOVITS Mariève Proulx, 37 ans.

«C’est excitant et effrayant à la fois», admet Mariève Proulx, une chanteuse de 37 ans. «Normalement, quand tu achètes avec une autre personne, ce n’est pas trop compliqué s’il y a séparation. L’un rachète, l’autre vend. Sauf qu’ici, on est trois. S’il y en a une qui veut quitter, c’est plus compliqué.»

Mariève ne cache pas qu’acheter avec ses amies est «épeurant». «Tu te demandes : "après tout ça, est-ce qu’on va rester amies?" Il faut parler. Beaucoup», conseille-t-elle.

Pour Martine, une chargée de projets aux communications de 37 ans, ce type de projet comporte son lot de défis, mais a facilité son retour à Montréal comme propriétaire.

«À mon retour à Montréal, j’ai magasiné un peu et je voyais passer des 4 1⁄2 à un demi-million. Acheter un triplex, ça réduit les coûts, ça permet d’avoir une cour et un espace commun. C’est beaucoup d’avantages», explique-t-elle, avant d’ajouter qu’il est «primordial» d’avoir un bon coussin financier pour faire face aux imprévus.

TOMA ICZKOVITS Martine Côté, 37 ans.

Transparence

Acheter à trois implique une communication constante pour éviter les irritants, mais aussi pour éviter les mauvaises surprises. Il est notamment primordial de déterminer dès le départ ce qui est payé à trois et ce qu’il ne l’est pas.

Les trois femmes ont couché sur papier une convention qui inclut certaines règles quant à la division des dépenses: celles qui donnent de la valeur au bloc en cas de revente sont communes, alors que celles qui concernent des choix personnels ou esthétiques sont individuelles.

«Par exemple, Martine et Mariève ont décidé de faire sabler leur plancher en arrivant et on a considéré que c’était un choix esthétique», cite par exemple Sarah.

Cette formule n’est pas dépourvue d’accrocs, puisque certaines catégories de dépenses ne sont pas «tranchées au couteau». D’où l’importance de s’assurer d’être toujours «sur la même longueur d’onde», ajoute Sarah.

TOMA ICZKOVITS Sarah Blanchette, Martine Côté et Mariève Proulx à l’intérieur de l’un des trois appartements est toujours en rénovation.

Pas que du beau

Acheter un immeuble de 1910, c’est aussi faire face à plusieurs surprises qui n’ont peut-être pas été relevées lors des visites pré-achat. C’est aussi des travaux de plusieurs mois pour aménager chaque logement convenablement, incluant la construction d’une cuisine par étage et de salle de lavage, notamment.

Sarah regrette qu’à l’heure actuelle, un grand nombre de propriétés soient vendues sans garantie légale. Cette mention, souvent utilisée dans le cas d’immeubles plus âgés, libère le propriétaire de toute responsabilité en cas de défauts liés à l’immeuble.

«Avec le recul, j’aurais fait venir un entrepreneur pour inspecter l’état général de la maison, comme l’électricité et la plomberie. On a eu plusieurs surprises en prenant possession, dont un dégât d’eau.»

TOMA ICZKOVITS Sarah Blanchette, Martine Côté et Mariève Proulx à l’intérieur de l’un des trois appartements est toujours en rénovation.

Équilibre des forces

Dans la symbolique, le chiffre «3» rime avec force et équilibre. Pour Sarah, Mariève et Martine, le fait d’être trois dans ce projet est signe de solidité.

«Quand l’une était découragée ou très stressée au moment de prendre des décisions importantes, les deux autres étaient là pour rassurer et vice-versa. Les forces s’équilibrent bien», explique Martine.

Les propriétaires ont pu compter sur beaucoup d’aide et le contact de bons ouvriers pour la durée des travaux. «On a chacune nos forces et chacune un réseau. Dans ce cas-ci, c’est décuplé par trois!», renchérit Sarah.

Être trois femmes célibataires dans un triplex fait aussi en sorte que les gens ont envie de les aider et ont un «capital de sympathie», avancent-elles, en riant.

Pour Sarah, acheter entre amies – et non avec un partenaire de vie – était une évidence.

«Mes relations amicales sont les plus durables et les plus saines dans ma vie. Quand mes parents ont entendu parler de ce projet-là, ils trouvaient ça inquiétant. C’était un peu étrange pour eux d’acheter entre amies plutôt qu’acheter avec un amoureux. Mais pour moi, les risques que ça représente sont les mêmes.»

Pour Martine, il s’agit tout simplement d’une «autre conception de la vie en relation».

«On est trois filles célibataires qui soupent et écoutent la télé ensemble. C’est une autre forme de famille qu’on est en train de bâtir et c’est très précieux», exprime-t-elle, tout sourire.

TOMA ICZKOVITS

Les 6 meilleurs conseils de Sarah, Martine et Mariève:

Bien s’entourer et faire appel aux spécialistes qui peuvent nous épauler dans chaque étape du projet: courtier immobilier et hypothécaire, courtier en assurances, homme à tout faire, entrepreneur général, etc. Ne pas avoir peur des discussions inconfortables. Souscrire le plus tôt possible à une assurance-vie: l'âge et l’état de santé ont une incidence sur les primes. Prendre son temps pour magasiner un bien qui correspond à ses besoins. Planifier les rénovations en fonction de la capacité de payer de chacun. Planifier un moment de rencontre chaque mois et bien communiquer les irritants.

À VOIR AUSSI