La PS5 sera plus facile à trouver en 2023

La PlayStation 5 sera plus facile à trouver en 2023, selon Sony.

En effet, Isabelle Tomatis de Sony Interactive Entertainment a déclaré lundi matin que la console tant convoitée sera beaucoup plus facile à trouver sur les tablettes cette année.

«À tous nos fans: merci pour votre patience lorsque nous faisions face à une demande sans précédent pour la PS5 dans un contexte mondial compliqué. Vous devriez à présent pouvoir vous procurer des consoles PS5 plus facilement chez nos revendeurs.»

Au moment d’écrire ces lignes, il y a effectivement des consoles de disponibles dans des magasins Best Buy et Walmart. On suggère de regarder les stocks par magasin selon le code postal!

Sony rappelle aussi qu’il existe le site direct.playstation.com pour les joueurs qui habitent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg pour acheter la console et ses accessoires.

Une nouvelle publicité

Sur son blogue officiel, Sony a dévoilé une nouvelle publicité pour promouvoir la console PlayStation 5 et ses jeux.

Dans la pub, qui mélange la prise de vues réelles avec des animations, on compte une panoplie de références à des jeux populaires tels que Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man, God of War Ragnarök et même le jeu indie Stray.

Rappelons que le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 sort aussi le 22 février 2023.