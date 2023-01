Non, les sacs de chips ne se récupèrent pas

Partager







Au Québec, nous sommes amateurs de croustilles. La preuve, c’est que le marché y est évalué à 30 millions $ par année. La mauvaise nouvelle, c’est que la quasi-totalité des emballages de chips finit à l’enfouissement.

Plusieurs croient à tort que ces sacs sont faits d’aluminium à cause du revêtement réfléchissant à l’intérieur, qui ressemble aux feuilles de métal très fines. On le constate lorsqu’on fait une boule avec le sac vide et que celui-ci reprend sa forme, contrairement à l’aluminium.

Ces emballages sont faits d’un laminage de plusieurs types de plastiques. À l’extérieur, on trouve un plastique LDPE résistant à l’huile et sur lequel on peut facilement imprimer. À l’intérieur, c’est plutôt un film métallisé de polypropylène biaxial qui agit comme barrière à l’oxygène afin de conserver la saveur. Comme ces différents types de plastique sont inséparables, il est impossible de recycler les sacs de chips.

Depuis 1994, de l’azote, un gaz inerte, est également injecté dans les sacs pour protéger les croustilles des chocs, les empêcher de ramollir et de rancir. Un sac peut contenir jusqu’à 87% d’azote. L’utilisation de ce gaz explique d’ailleurs le choix des différents types de plastiques qui composent un emballage de croustilles.

Qu’il s’agisse de chips, de bretzels, de nachos ou de crottes de fromage, le sac est un emballage de plastique souple. Attention: ça ne veut pas dire pour autant qu’il va au bac de récupération. Pour en avoir le cœur net, il faut voir s’il s’étire facilement. Comme ce n’est pas le cas pour les sacs de croustilles, c’est à la poubelle qu’on doit les jeter lorsque vides.

Des alternatives récupérables

Mais n’ayez crainte, il existe des alternatives. Les tubes multimatières qu’utilisent certaines marques de croustilles peuvent très bien être recyclés. Règle générale, le couvercle est composé d’un plastique #2 ou #5. Avant de placer le reste du contenant au bac, il suffit de séparer à l’aide d’un couteau le métal du carton. Ces deux matières sont recyclables et recyclées au Québec.

D’autres marques optent plutôt pour le tube monomatière fait de plastique #2 ou #5. Eux aussi peuvent être placés dans le bac de récupération lorsque vides.

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à réduire ainsi notre impact sur l'environnement.