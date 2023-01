Propos controversés sur le Québec: un passé militant peut entacher une carrière politique

Partager







Des propos controversés d’Amira Elghawaby sur les politiques de Québec publiés en 2019 ont refait surface, si bien que Québec exige sa démission au poste de représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie. Son passé militant la disqualifie-t-elle? Un expert répond à nos questions.

«Malheureusement, la majorité des Québécois semblent influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman», écrivait Amira Elghawaby à propos de la loi 21 dans une chronique du Ottawa Citizen.

Le texte co-écrit par Bernie Farber, président du Réseau canadien anti-haine, en 2019, refait surface alors que la journaliste et militante a été nommée représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie par Ottawa.

Pour clarifier ses propos, Mme Elghawaby a exprimé qu’elle «ne pense pas que les Québécois sont islamophobes», mais qu’elle faisait alors référence à un sondage qui portait sur la Loi sur la laïcité de l’État.

Je ne crois pas que les Québécois sont islamophobes ; mes commentaires passés faisaient référence à un sondage au sujet de la loi 21. Je travaillerai avec les partenaires de toutes les provinces et régions pour m'assurer que nous combattons directement le racisme. — Amira Elghawaby (@AmiraElghawaby) January 27, 2023

Malgré tout, le ministre Jean-François Roberge, responsable des Relations canadiennes, demande sa démission.

«Au nom du gouvernement, je lui ai demandé de retirer ses propos et de s’excuser. Or, elle n’a fait que tenter de justifier ses propos odieux. Ça ne passe pas. Elle doit démissionner et si elle ne le fait pas, le gouvernement doit la démettre sans délai», a-t-il affirmé dans une déclaration écrite.

S’ensuit une tempête de réactions sur Twitter et dans l’espace médiatique. D’autres de ses publications sur les réseaux sociaux refont surface et attisent la controverse. Aujourd’hui, Mme Elghawaby s’excuse de certaines déclarations et dit vouloir créer des ponts entre les communautés. Mais après tout ce brouhaha, est-ce toujours possible?

Le militantisme parfois désavantageux

«Ce que ça montre, c’est qu’on peut avoir un passé militant jusqu’à un certain point – et en démocratie, c’est sain –, mais que le militantisme, parfois, pour occuper certains postes, est un désavantage», explique le professeur en communication publique et politique à l’ENAP, Philippe Dubois.

L’expert indique que dans la sphère partisane de la politique, le militantisme peut être un atout, alors que dans un contexte de cohésion sociale ou de dialogue public, c’est une autre paire de manches. Selon lui, il faut parfois montrer patte blanche deux fois plus pour arriver à imposer une crédibilité. Sinon, on devient rapidement sujet du jeu politique.

«Il faut se demander, d’un point de vue de cohésion sociale, dans un débat démocratique qui est déjà difficile, est-ce que c’est payant et responsable d’y aller avec une nomination, cette dame ou une autre personne, qui suscite autant la controverse, alors que ce sujet-là devrait rassembler les gens et être davantage dans la dialogue», ajoute-t-il.

Laisser la chance au coureur

De son côté, le président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), Mohamed Labidi, appuie sa candidature. «C’est une femme, elle est bilingue, elle a toutes les qualités pour mener ce dossier», indique-t-il.

«Elle nous a appuyé tout le long après la tragédie. Elle était là à la Cour pour appuyer les familles», ajoute-t-il en parlant de l’implication d’Amira Elghawaby après l'attentat perpétré à la Grande mosquée de Québec il y a six ans.

Il y aura toujours des gens qui l’aimeront et qui ne l’aimeront pas, et M. Labidi pense qu’il faut laisser la chance au coureur.

