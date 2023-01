Une ancienne de «Mixmania» surprend tout le monde à «La Voix»

Partager







Lors de la troisième soirée des auditions à l'aveugle de La Voix, le public a reçu toute une surprise, et ce, dès les premières secondes de l'épisode. En effet, une chanteuse bien connue est venue tenter sa chance en livrant une performance à couper le souffle.

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

Issue de la première cuvée de Mixmania présentée à l'antenne de Vrak il n’y a pas moins de 20 ans, c'est Julie St-Pierre que les coachs ont eu le bonheur de découvrir en retournant leur fauteuil, au son de l'indémodable You Oughta Know, d'Alanis Morissette.

PHOTO COURTOISIE / BERTRAND EXERTIER

La chanteuse, animatrice de radio, chroniqueuse et choriste a assurément tous les talents, et c'est ce qui l'a fait briller devant le public ainsi que les coachs, dimanche soir. D’ailleurs, ceux-ci s’étant tous retournés, à l'exception de Corneille, ils étaient bien surpris de retrouver leur collègue dans cette situation des plus vulnérables.

Capture d'écran via La Voix.

La maman de deux enfants était visiblement nerveuse de se retrouver une fois de plus dans un concours de chant, mais également très émue de l’approbation des coachs, en particulier de Marc Dupré. C'est d'ailleurs à l'équipe de ce dernier que St-Pierre s'est jointe et évoluera à travers cette compétition qui s’annonce déjà très serrée.

Capture d'écran via La Voix.

Tout au long de sa participation à La Voix, l’animatrice de radio partagera sans doute sa grande passion à travers sa voix feutrée, riche et chaleureuse. Un moment particulièrement attendu et très certainement espéré de la part de l'artiste qui semble toujours dans son élément quand elle se retrouve sur une scène.

Voyez l'audition à l'aveugle de Julie St-Pierre juste ici:

s

À voir aussi: