Cet acteur de Bridgerton serait le plus bel homme au monde selon la science

Partager







La beauté est subjective, mais selon une étude récente, elle pourrait être calculée scientifiquement! Voici le plus bel homme au monde, selon les pros.

La science a parlé : Regé-Jean Page serait l'homme le plus beau au monde. Selon les critères établis, il a obtenu un résultat nettement supérieur à la moyenne. En obtenant 93,65% au test de la perfection, il succède à Robert Pattinson au titre du plus bel homme du monde.

On a connu Regé-Jean Page grâce à son rôle dans la populaire série Bridgerton, diffusée dans Netflix. Né à Londres en 1988, il est issu d'une famille multiculturelle. Son père est d'origine britannique, alors que sa mère est d'origine zimbabwéenne.

Même si son impressionnant score lui vaut la première place, il est suivi de très près par l'Australien Chris Hemsworth (93.53%), l'Américain Michael B. Jordan (93.46%) et le Britannique Harry Styles (92.30%).

AFP

Getty Images via AFP

AFP

C'est le chirurgien plastique Julian De Silva du Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery, situé à Londres, qui est parvenu à ces résultats, publiés en janvier 2023. Pour ce faire, il a développé une technique de cartographie, appelée le Greek Golden Ratio of Beauty Phi, qui permet d'analyser les traits du visage.

Les scientifiques observent sept parties du visage afin de déterminer un pourcentage pour chacune d'elles. Les sept critères analysés sont la longueur du nez et du front, la position des yeux, la forme de la bouche et du visage ainsi que celle du menton.

Dans le cas de Regé-Jean Page, il faut savoir que ses yeux lui ont valu un score presque parfait, alors que dans le cas de Chris Hemsworth, il s'agit plutôt de la forme de son visage.

L'an dernier, Dr Julian De Silva avait aussi dévoilé la femme la plus belle du monde. Il s'agissait de l'actrice britannique Jodie Comer, âgée de 29 ans, qu'on a pu voir dans les séries The White Princess et Killing Eve.

Évidemment, tous les résultats doivent être pris avec un grain de sel puisque la beauté est propre à chaque individu!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s