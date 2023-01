Guy Lafleur a apparemment joué 2 parties avec une équipe française pendant sa retraite dans les années 80

Partager







On ne sera jamais à court de surprises concernant le Démon blond!

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) français a publié sur Facebook, en fin de semaine dernière, un court reportage d’archives qui comporte une curiosité d’intérêt national québécois.

Dans la vidéo datant des années 1980, qui a été mise en ligne à l’occasion de la finale de la Coupe de France de hockey sur glace, les Québécois ont en effet la stupéfaction d'apercevoir nul autre que l’immortel numéro 10 du Canadien, Guy Lafleur.

«Ce hockeyeur sans casque sera sans doute le roi du palet!», lance le journaliste enthousiaste de la présence de la légende de Thurso.

Le principal intéressé, lui, a répondu avec humilité à la question du reporter.



«Pour moi, ça fait 2 semaines que je ne me suis pas entraîné, ça fait que... Pis jouer avec des joueurs qu’on ne connaît pas, ça rend la chose assez difficile», a expliqué Lafleur, visiblement essoufflé.

En arrière-plan, pendant ce temps, on remarque un jeune garçon qui pratique son slapshot sur la bande. Peut-être est-ce Martin Lafleur, le fils de Guy, qui devait avoir à peu près cet âge-là à cette époque-là?



Quoi qu’il en soit, c’est une belle découverte, et ça ne fait que conférer encore plus de valeur, aux yeux de l’auteur de ces lignes, au chandail des Français Volants de Paris qu’il possède lui-même.

