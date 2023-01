Voici le nombre d'heures qu'il faut travailler par semaine au salaire minimum pour payer son loyer

Partager







24 heures a voulu savoir combien d’heures par semaine un travailleur au salaire minimum doit travailler pour payer son loyer dans 12 villes du Québec. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans la quasi totalité des villes, une personne qui vit seule doit faire pas mal d’heures supplémentaires pour joindre les deux bouts.

• À lire aussi: Voici le classement des municipalités avec les plus fortes augmentations de loyer au Québec

Pour y arriver, nous avons utilisé les données sur le loyer moyen pour un logement de deux chambres (quatre et demie) pour octobre 2022 que la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a compilées dans son plus récent rapport sur le marché locatif.

Dans un souci de cohérence, le calcul a été effectué à partir du revenu d’une seule personne au salaire minimum de 14,25$, qui est toujours en vigueur en octobre 2022. Le gouvernement du Québec a prévu d’augmenter le salaire à 15,25$ le 1er mai prochain.

• À lire aussi: Plus de 1000$: les 4 1⁄2 ont subi la plus forte augmentation des loyers en 20 ans à Montréal

Nous nous sommes également basés sur le principe du seuil d’abordabilité de la SCHL, qui prévoit qu’un ménage doit consacrer tout au plus 30% de son budget à son loyer pour pouvoir vivre confortablement.

Notons que les prix des logements– tirés du rapport de la SCHL – ne sont pas nécessairement représentatifs de ceux annoncés sur Kijiji. C’est que les chiffres de la SCHL regroupent autant les logements occupés depuis plusieurs années, dont les prix augmentent plus graduellement, que les appartements actuellement sur le marché, qui sont affichés à des prix plus élevés.

Sans plus tarder, voici les résultats:

Montréal – 60 heures par semaine

Avec un loyer moyen de 1022$ par mois, un travailleur doit gagner un revenu net de 3407$ par mois pour éviter de dépasser le seuil d’abordabilité. Au salaire minimum, cela représente 239 heures par mois, ou 60 heures par semaine. C'était 58 heures avec les chiffres de 2021.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Laval – 57 heures par semaine

Tout juste au nord de Montréal, un Lavallois qui gagne le salaire minimum ne s’en tire pas mieux. Il doit gagner 3243$ mensuellement pour pouvoir se permettre un loyer moyen de 973$. À 14,25$ de l’heure, c’est 57 heures de travail par semaine. C'était 59 heures avec les chiffres de 2021.

• À lire aussi: [Témoignages] Elles commettent des vols à l’étalage parce que le panier d'épicerie coûte trop cher

Gatineau – 74 heures par semaine

Pour une deuxième année consécutive, Gatineau est en première place des villes où il coûte le plus cher de se loger. Une personne qui gagne le salaire minimum doit travailler 74 heures par semaine et gagner 4230$ par mois (ou 1058$ par semaine) pour se payer un loyer moyen de 1269$. C'était 64 heures en 2021.

Longueuil – 63 heures par semaine

Les habitants de Longueuil doivent travailler plusieurs heures au salaire minimum pour joindre les deux bouts. Alors que le loyer moyen y est de 1070$ par mois, un travailleur doit avoir un revenu net de 3567$ par mois pour éviter de dépasser le seuil d’abordabilité. Au salaire minimum, cela représente 250 heures par mois, ou 63 heures par semaine. Longueuil ne faisait pas partie de notre liste l'an dernier.

Shawinigan – 37 heures par semaine

La ville de la Mauricie est la seule de ce palmarès sous la barre du 40 heures par semaine. Avec un loyer moyen de 630$ par mois pour un 4 1/2, un travailleur doit avoir un revenu net de 2100$ par mois pour éviter de dépasser le seuil d’abordabilité. Pour toucher ce montant, il doit passer 37 heures par semaine à travailler. Shawinigan ne faisait pas partie de notre liste l'an dernier.

Québec – 57 heures par semaine

Les travailleurs au salaire minimum de la Capitale-Nationale et de Montréal doivent passer un nombre d’heures similaires au boulot pour être en mesure de se loger sans dépasser le seuil d’abordabilité de la SCHL. Avec un loyer de 976$, il faut travailler 57 heures par semaine pour gagner 813$ (ou 3253$ par mois). C'était 58 heures avec les chiffres de 2021.

• À lire aussi: Hausse de loyer de 310$ par mois: leur propriétaire avait pourtant promis de limiter la hausse à 29$

Trois-Rivières – 42 heures par semaine

Même à Trois-Rivières, où le loyer moyen d’un 4 1/2 est relativement abordable (717$), un travailleur au salaire minimum doit faire des heures supplémentaires. Un Trifluvien doit toucher 2390$ par mois pour arriver, soit près de 548$ par semaine. C'était 41 heures avec les chiffres de 2021.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Sherbrooke – 47 heures par semaine

À Sherbrooke, un travailleur doit toucher 2697$ par mois pour pouvoir se permettre un logement au coût moyen de 809$, ce qui équivaut à 47 heures de travail au salaire horaire de 14,25$. C'était 41 heures avec les chiffres de 2021.

Granby – 50 heures par semaine

Avec un loyer moyen de 852$ par mois, un travailleur doit empocher un revenu net de 2840$ par mois pour éviter de dépasser le seuil d’abordabilité. Au salaire minimum, cela représente 199 heures par mois, ou environ 50 heures par semaine. Granby ne faisait pas partie de notre liste l'an dernier.

• À lire aussi: Hausses de loyer: la ministre de l'Habitation dit qu'il n'y «a pas grand-chose à faire»

Rimouski– 43 heures par semaine

Avec un loyer moyen de 740$ par mois, un travailleur doit toucher un salaire de 2467$ par mois pour éviter de dépasser le seuil d’abordabilité. Ce montant représente 173 heures par mois au salaire minimum, ou 43 heures par semaine. Rimouski ne faisait pas partie de notre liste l'an dernier.

Saint-Hyacinthe – 55 heures par semaine

Avec un loyer moyen de 940$ par mois, un travailleur doit empocher un revenu net de 3133$ par mois pour éviter de dépasser le seuil d’abordabilité. Au salaire minimum, cela représente 220 heures par mois, ou 55 heures par semaine. Saint-Hyacinthe ne faisait pas partie de notre liste l'an dernier.

• À lire aussi: Le nombre d'évictions «forcées» a explosé de 508% dans les régions en un an, selon un organisme

Saguenay – 41 heures par semaine

Enfin, dans la ville de Saguenay, il faut prévoir une heure de travail supplémentaire par semaine pour se permettre un logement au coût moyen de 712$ par mois. Un travailleur au salaire minimum mettra en effet 41 heures par semaine pour gagner 593$ par semaine (2373$ par mois). C'était 43 heures avec les chiffres de 2021.

À VOIR AUSSI: