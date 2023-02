Dave Bautista a accepté qu’il ne jouera jamais Bane

Partager







Dave Bautista a ouvertement exprimé son désir de jouer le méchant de Batman dans le passé, et il a même rencontré des dirigeants de Warner Bros. pour se présenter comme étant le personnage.

• À lire aussi: «John Wick: Chapter 4» sera le film de la franchise avec le plus d’action, selon Keanu Reeves

• À lire aussi: Quelle est la série la plus regardée de 2022?

Lors d’une interview avec Insider lundi dernier, l'acteur a confirmé qu’il avait eu des discussions avec le réalisateur des Guardians of the Galaxy, James Gunn, concernant le rôle de Bane. Toutefois, il ne pense pas que cela aboutira.

«J’ai eu des discussions avec James à ce propos, mais je pense que la direction vers laquelle il se dirige, est un redémarrage complet de cet univers, il repart de zéro et commence plus jeune et plus frais et je pense qu’il doit le faire», a-t-il expliqué.

L’attaché de presse de Dave Bautista a précisé qu’ils n’avaient pas de conversations à propos de Bane depuis que James Gunn était devenu co-président et co-PDG de DC Studios en novembre.

L’ancien lutteur a poursuivi en notant qu’il avait accepté le fait que James Gunn devait recommencer avec l’univers DC et embaucher de jeunes acteurs capables de jouer les personnages pendant des années. «Vous devez commencer à planifier pour les 15 prochaines années, et je ne pense tout simplement pas que vous puissiez le faire avec moi. Et je le comprends», a déclaré la star de 54 ans.

«Et aussi, je dois dire que j’apprécie cela parce que je ne veux pas jouer un personnage auquel je ne peux pas rendre justice. Je ne pense pas qu’à ce stade de ma carrière je puisse encore rendre justice à Bane. Je ne sais tout simplement pas si je pourrai gérer la partie physique, et je ne pense pas que j’aurais la longévité pour planifier à l’avance les films. Donc, je ne sais tout simplement pas si je serais ce type.»

Bane a déjà été interprété par Tom Hardy dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan en 2012 et par Robert Swenson dans le film de 1997 Batman and Robin. James Gunn dévoilera sa nouvelle liste des films DC Studio au plus tard ce mardi.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s