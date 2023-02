Des Français cherchent «un homme trappeur parlant français avec un accent canadien» pour jouer dans leur film et évidemment, ça dégénère dans les commentaires sur Facebook

Partager







De braves producteurs de cinéma français sont tombés dans une trappe en publiant une annonce de casting sur Facebook.



Probablement non-conscients de l’exaspération des Québécois face à l’image stéréotypée du bûcheron qui habite dans un igloo et qui mange de la poutine en disant «Tabernacle de caribou!» qui est souvent véhiculée dans les médias hexagonaux (comme par exemple ICI, ICI, ICI et ICI), ces responsables du casting d’un long-métrage français ont pondu un chef-d’oeuvre de naïveté.

Dans l’annonce publiée mardi, on peut lire: «Nous cherchons UNIQUEMENT le rôle suivant: VIC - Homme Trappeur Canadien de 30/80 ans, parlant français avec un accent Canadien».

Capture d'écran Facebook



Il n’en fallait pas plus que dans les commentaires, plusieurs internautes québécois réagissent avec humour.

«J'espère qu'il y a aussi des vrais Français avec moustache, béret et baguette dans ce film», a écrit une commentatrice.

Capture d'écran Facebook

«Puis-je être payée en peaux de castor?», a rétorqué une autre, avec ironie.

Capture d'écran Facebook



On ne connaît pas le cours actuel de la peau de castor, mais à 412 euros par jour (soit environ 600 dollars), il y a moyen de se faire une piasse en devenant celui qui incarnera Vic dans le long-métrage dont le titre n’est pas précisé.



On sait toutefois qu’il sera réalisé par Olivier Casas, et qu’il mettra en vedette Mathieu Kassovitz et Yvan Attal.



Dans les commentaires, celle qui agit comme assistante au casting sur le film a défendu son annonce.

«La description peut en effet paraître clichée mais le personnage ne l’est pas du tout. Il s’inscrit dans un contexte, dans une très belle histoire. Nous avons également cherché d’autres profils moins stéréotypés mais n’avons pas partagé d’annonces car nous avons trouvé assez facilement parmi les comédiens franco québécois! Nous précisons également que nous cherchons quelqu’un avec un « vrai » accent car nous avons eu des surprises d’imitations d’accent:)», écrit Eléonore Aguillon.

À cet égard, on ne peut que saluer l’initiative des producteurs de chercher un «vrai» Québécois parce qu’il n’y a rien de pire qu’un Français qui essaie de nous imiter.

