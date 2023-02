Le jus de cornichons est-il vraiment efficace pour soulager les crampes?

Partager







Avez-vous déjà imaginé boire du jus de cornichons pour soulager vos crampes menstruelles ou musculaires? Eh bien, il semble que ce précieux liquide pourrait être efficace pour en réduire la durée et l’intensité.

• À lire aussi: Les shots de jus de gingembre et les jus vert bons pour la santé?

• À lire aussi: Est-ce qu’il y a des risques à trop s’entraîner?

Lors d’un entraînement, beaucoup d’athlètes traînent dans leur sac une bouteille de jus de cornichons. Dès qu’une crampe survient, ils en avalent le contenu et retournent au jeu.

Ce traitement maison commence peu à peu à se démocratiser dans le monde du sport, notamment parmi les joueurs de tennis professionnels. Le joueur canadien Vasek Pospisil en est un adepte.

AFP Vasek Pospisil

«Il en prend de temps en temps, parce que c’est un athlète qui crampe énormément», raconte Vincent Millot, ancien joueur professionnel de tennis désormais analyste à RDS, qui a déjà entraîné le jeune Pospisil.

Pospisil d. Medvedev



bc maple syrup >>> pickle juice



Don’t let anybody tell you otherwise pic.twitter.com/TYW80jleH9 — TroubleFault (@troublefault) February 12, 2020

«Les athlètes en boivent un peu avant et un peu pendant un entraînement s’ils sentent que le mal va durer. Le but de consommer ce jus est d’éviter les crampes. Mais une fois qu’elle est là, ça aide aussi à la réduire plus vite», poursuit-il.

Le jus de cornichons serait-il un remède miracle?

Pas si vite, mettent en garde les experts. L’acide acétique contenu dans le vinaigre peut en effet réduire la durée et l’intensité des crampes, mais ne permettrait pas de les prévenir.

Très peu d’études ont d’ailleurs été faites sur le sujet.

Mais celle réalisée par Kevin Miller en 2010, dont les résultats ont été publiés dans le Journal of the American College of Sports Medicine, est la plus concluante, selon le professeur au département des sciences biologiques de l’Université de Montréal, Alain Cuerrier.

Des crampes «synthétiques» ont été administrées par décharge électrique à une douzaine de volontaires, qui ont ensuite bu 75 millilitres de jus provenant d'un pot de cornichons de marque Vlasic.

Les crampes se sont dissipées après 85 secondes chez les sujets qui ont bu le vinaigre alors que les crampes précédentes, qui n’ont pas été «traitées» au jus de cornichons, avaient duré près de deux minutes et demie.

Photo courtoisie

«Le liquide ferait effet dès qu’il passe dans le pharynx et le larynx [via des neurorécepteurs]. Le contact avec les muqueuses vient déclencher une inhibition de l’activité des neurones moteurs, ce qui diminuerait les crampes», explique M. Cuerrier.

Le jus de cornichons n’a donc pas besoin d’entrer dans les muscles pour soulager la douleur. «Il doit juste être perçu par les neurorécepteurs qui vont envoyer des influx nerveux pour dire au muscle de relaxer», ajoute l’expert Éric Goulet.

Inutile d’avaler des litres de jus de cornichons avant l’activité physique ou avant ses règles: le liquide n’a fait ses preuves que pour réduire la crampe lorsqu’elle apparaît.

Aussi efficaces pour les crampes menstruelles?

Des compagnies, comme l’Américaine Pickle Juice, vantent même les mérites de leur produit éponyme pour soulager la douleur associée aux crampes menstruelles.

Photo Facebook

«Je n’avais jamais entendu parler de l’utilisation du jus de cornichons pour soulager les crampes menstruelles. Il n’y a pas d’évidence scientifique sur le sujet, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas», assure le directeur du Laboratoire de recherche sur la performance, l’hydratation et la thermorégulation à la faculté des sciences de l'activité physique de l’Université de Sherbrooke, Éric Goulet.

Nous avons donc fait le test — pas du tout scientifique — d’ingérer 75 ml de jus de cornichons une fois par heure pendant le premier jour des saignements menstruels, au moment où les crampes de notre volontaire étaient à leur apogée.

Résultat: les crampes étaient presque immédiatement soulagées, mais l’accalmie ne durait que très peu de temps. La douleur revenait en moins d’une minute.

• À lire aussi: Des femmes se confient sur leurs douleurs vaginales

C’est quoi, au juste, une crampe?

«Les crampes, c’est un sujet extrêmement complexe sur lequel il existe plus d’anecdotes que d’études scientifiques», souligne d’emblée le professeur Goulet.

On a longtemps cru qu’elles étaient causées par une combinaison de déshydratation et de perte de sodium après l’activité physique, ce qui a encouragé les athlètes à consommer des boissons sportives pleines d’électrolytes ou à ingérer de grandes quantités d’eau après l’effort.

«Mais les évidences scientifiques qui supportent cette théorie sont presque nulles», précise l’expert. Les crampes musculaires seraient plutôt associées à déficit dans la relaxation musculaire. Et ni les électrolytes ni de grandes quantités d’eau n’ont la capacité d’en venir à bout.

Photo Shutterstock

Les crampes surviennent lorsqu’il y a un déséquilibre entre l’activité musculaire et les organes de Golgi, des terminaisons nerveuses dans le tendon qui ont la capacité de relaxer le muscle. Un de leur rôle est de protéger d’une contraction trop forte pouvant le blesser.

La crampe serait donc due à un manque de communication: le muscle se contracte involontairement, mais les organes de Golgi n’y répondent pas adéquatement.

«La meilleure manière de régler une crampe, c’est de faire de légers étirements. En étirant le tendon, on augmente l’activité des organes de Golgi, qui vont dire au muscle qu’il doit se relaxer», explique M. Goulet.

Les crampes menstruelles se produisent toutefois différemment.

Elles sont surtout causées par un excès de prostaglandines, des molécules nécessaires à l’évacuation du sang pendant les règles. En trop grandes quantités, elles provoquent des contractions plus violentes de l'utérus et donc, des douleurs.

À VOIR AUSSI: