L’Université de Montréal dit adieu aux contenants alimentaires jetables, bonjour le réutilisable

Dès le 6 février, c’est terminé les contenants alimentaires jetables à l’Université de Montréal. Les étudiants devront apporter leurs propres contenants, en acheter ou encore en louer à l’un des comptoirs alimentaires de l’établissement pour déguster leur pizza ou leur soupe pour emporter.

«L’université, c’est le meilleur endroit pour mettre en place des actions durables. C’est tellement facile de retirer des polluants inutiles qu’on se creuse toujours pour trouver des alternatives avec le plus d’impact écologique», explique Pascal Prouteau, directeur des services alimentaires de l’Université de Montréal.

Trois choix s’offriront aux étudiants qui fréquentent la cafétéria, les comptoirs alimentaires ou certains cafés étudiants: apporter leurs propres contenants, en acheter à petit prix ou encore en louer avec l’application Cano. Ce service est gratuit pour les utilisateurs – c’est plutôt l’université qui débourse les frais nécessaires. Pour la consommation sur place, l’établissement utilisait déjà de la vaisselle et des ustensiles réutilisables.

Photo fournie par Cano L'Université de Montréal faisait déjà affaire avec Cano depuis 4 ans pour les verres à café.

Simple d’utilisation

La marche à suivre est simple: chaque contenant est muni d’un code QR que les utilisateurs doivent balayer avec leur téléphone intelligent. Cela permet à l’université de garder une trace de chacun de ses contenants.

Une fois l’utilisation terminée, les étudiants n’ont qu’à les déposer dans l’une des six stations de retour placées un peu partout sur le campus. Les contenants sont ensuite lavés et réutilisés – chacun jusqu’à un millier de fois.

Des incitatifs sont offerts aux étudiants pour les encourager à ramener rapidement leurs contenants. S’ils le font moins de 48 heures après les avoir loués, ils accumulent des points qu’ils peuvent échanger contre du café gratuit ou de la nourriture gratuite.

Photo fournie par Cano Six stations de retour ont été placées un peu partout sur le campus.

Avec cette initiative, l’université vise à éliminer au moins 10 000 articles à usage unique par mois. Selon Pascal Prouteau, elle deviendra le premier établissement universitaire au Canada à prendre un tel virage.

L’Université de Montréal vient de dépasser les 170 utilisations quotidiennes du service de location de contenants, ce qui est «quand même beaucoup sachant que ce n’est pas encore obligatoire», indique le directeur.

«On pense que juste avec Cano, ça va aller au-dessus de 500 à 600 utilisations par jour – et, on l’espère, encore plus. C’est sans compter les étudiants qui vont apporter leurs propres contenants», poursuit-il.

Nouvelle règlementation

C’est la nouvelle règlementation de la Ville de Montréal, interdisant la distribution de contenants alimentaires à usage unique dans les restaurants et commerces alimentaires à compter du 28 mars, qui a été une raison supplémentaire de mettre en place le projet.

Les comptoirs alimentaires de l’université seront assujettis au règlement, mais celui-ci permet la distribution de contenants recyclables.

«On s’en sert pour aller beaucoup plus loin dans nos ambitions et pour toujours continuer à chercher des façons pour éliminer les déchets, même dans le futur», souligne Pascal Prouteau.

