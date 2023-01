11 Airbnb à louer près de la plage à Miami Beach

Partager







Voisine insulaire de Miami, Miami Beach est souvent «la» ville du sud de la Floride qui attire les voyageurs en quête de soleil, de bord de mer et de nightlife. C’est là que se trouve le quartier South Beach, avec sa plage dorée et ses fameux édifices Art déco, et vous y découvrirez assez de bars et de restos pour occuper bien des soirées!

Voici une sélection de logements Airbnb à louer près de la plage à Miami Beach:

À moins de 5 minutes à pied de la plage, ce logement se présente comme un beau camp de base pour les familles, ainsi que pour leurs compagnons poilus. Vous y trouverez une petite cuisine tout équipée, deux chambres et un sofa-lit dans le salon. Les hôtes indiquent qu'il s'agit d'un bâtiment historique.

Jusqu’à 8 voyageurs / 2 chambres

Piscine: non

À partir de 211$ par nuit, plus les frais

Pour réserver

En quête de calme après vos journées de plage et d’exploration? Voici comment est décrit ce logement sur Airbnb: «Appartement de deux chambres magnifiquement rénové à Miami Beach, dans un quartier calme et sûr à quelques pas de l'océan.» Vous y trouverez entre autres une cuisinette (pas de four ou plaque de cuisson), une salle de bain, deux chambres et une petite cour.

Jusqu’à 5 personnes / 2 chambres

Piscine: non

À partir de 255 $ par nuit, plus les frais

Pour réserver

«Près de la plage, loin du stress», cet appartement peut accueillir les petits groupes ou familles confortablement. Il se trouve à distance de marche de la plage et de plusieurs commerces et restaurants. Vous y trouverez un décor soigné, une cuisine complète, un salon et trois chambres avec lit King ou Queen. Sans oublier une cour arrière privée où profiter du beau temps de la Floride!

Airbnb

Jusqu’à 6 personnes / 3 chambres

Piscine: non

À partir de 401$ par nuit, plus les frais

Pour réserver

Pas de flafla dans cet appartement simple, tout blanc et entièrement rénové. Il se trouve au 14e étage d’un édifice à condos et vous y aurez une vue à 180 degrés sur l’océan. Côté commodités: un coin cuisine (sans plaque pour cuisiner mais avec micro-ondes), une salle de bain, un lit King et un stationnement gratuit. Vous trouverez une piscine partagée avec bar tiki sur place et l'accès direct à la plage.

Jusqu’à 3 personnes / 1 chambre

Piscine: oui, partagée

À partir de 227$ par nuit, plus les frais

Pour réserver

C’est dans un appart-hôtel que vous logerez si vous choisissez ce beau Airbnb (ce qui signifie que vous aurez des services comme une réception 24h/24, un service de voiturier, etc.). Le condo, avec cuisinette tout équipée, se trouve au 19e étage et il offre une vue sur l’océan, ainsi qu’un balcon pour profiter de la brise. Dans l’établissement: deux piscines, un bain à remous et un hammam. Accès direct à la plage également.

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres

Piscine: oui, 2; partagées

À partir de 535$ par nuit, plus les frais

Pour réserver

Dans le quartier South Beach (SoBe):

Ce logement fait partie d’un hôtel Art déco revampé au cœur de South Beach. Il s’agit d’une petite suite conçue pour deux personnes (on parle de 300 pi2). Vous y trouverez notamment un lit King, une mini-cuisine (sans four ou plaque de cuisson) et une salle de bain. Les gros plus: le jardin-terrasse, la piscine sur le toit et le stationnement inclus. La plage est à quelques pas.

Jusqu’à 3 personnes / 1 lit et 1 matelas de sol

Piscine: oui, partagée

À partir de 211$ par nuit, plus les frais

Pour réserver

À un pâté de maisons de la plage et tout près du cœur de SoBe, ce logement épuré de 500 pi2 compte un lit king et un canapé-lit, une petite cuisine bien équipée et tout le nécessaire pour votre séjour. L’hôte déconseille de louer une voiture, puisque tout se fait à pied ou en transport en commun, et que les stationnements sont chers.

Jusqu’à 4 personnes / 1 chambre

Piscine: non

À partir de 153 $ par nuit, plus les frais

Pour réserver

Situé dans le secteur de South Beach, ce logement moderne plein de style se situe dans un bâtiment - et un quartier - historique. Il compte entre autres deux chambres, une salle à manger et une vraie cuisine tout équipée. Vous aimerez sans profiter de sa petite terrasse privée en début ou fin de journée. Une chic option!

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres

Piscine: non

À partir de 476 $par nuit, plus frais

Pour réserver

Vous voulez plonger dans l’ambiance du quartier SoBe? Vous serez servi avec ce logement directement sur la célèbre rue Ocean Drive, au milieu des édifices Art déco et tout près de la plage. Le penthouse offre une petite terrasse sur le toit, une vue sur la mer, une cuisine tout équipée et un décor avec de la personnalité.

Jusqu’à 5 personnes / 1 chambre

Piscine: non

À partir de 390$ par nuit, plus les frais

Pour réserver

Décrit comme spacieux et luxueux, ce condo se trouve tout près de l’action de South Beach, mais dans un quartier résidentiel paisible. Les hôtes précisent que ce n’est pas (du tout) un endroit où faire la fête. À quelques pas de la plage, le logement est tout équipé et plusieurs voyageurs mentionnent qu’il est parfait pour le télétravail.

Jusqu’à 3 personnes / 1 chambre

Piscine: non

À partir de 229 $ par nuit, plus les frais

Pour réserver

À Surfside (petite ville juste au nord de Miami Beach):

Situé dans la localité de Surfside, au nord de Miami Beach, ce condo fait partie d’un complexe hôtelier avec piscine chauffée et spa, et il se trouve tout près de la plage. L’unité comprend cuisine, salle de bain, chambre et petit salon, ainsi qu’un balcon où faire le plein de soleil.

Jusqu’à 4 personnes / 1 chambre

Piscine: oui, partagée

À partir de 313 $ par nuit, plus les frais

Pour réserver

* Les prix varient beaucoup selon le moment de l’année, mais aussi selon le moment de la réservation ou de la recherche en ligne.

Ne manquez pas ces vidéos:

s

s

s