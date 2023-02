Où partir en février: les meilleures destinations voyage

Partager







Les voyages en février servent à fuir la neige et à migrer vers les températures chaudes.

Profitez du plus court mois de l’année pour voyager et pour vous gâter!

Voici donc les meilleures destinations voyage à prioriser en février (vous remarquerez que les îles sont à l’honneur).

1. Cancún, Mexique

Température de 26 ° à 29 °C

Les températures chaudes et les eaux cristallines en font une destination idéale pour les vacances d'hiver.

2. Phuket, Thaïlande

Température moyenne de 28°C

Les plages de sable blanc et les vues sur la mer sont magnifiques en février, et c'est également une période idéale pour explorer la culture locale.

3. Rio de Janeiro, Brésil

Température de 25 ° à 31 °C

S'il y a un bon moment où visiter Rio de Janeiro, c'est bien en février! Le Carnaval de Rio est un incontournable en février, avec des défilés de rue colorés et de la musique enivrante.

4. Îles Vierges américaines

Température de 24 ° à 28 °C

Dans les «Virgin Islands», profitez de l'eau cristalline de la mer et profitez de votre passage pour essayer quelques activités de plein air telles que la plongée sous-marine et la randonnée.

5. Sydney, Australie

Température de 19 ° à 26 °C

En février, c’est l’été en Australie! Les températures chaudes et les journées ensoleillées en font une destination idéale pour profiter de la vie en plein air et explorer la ville.

6. Bali, Indonésie

Température de 26 ° à 30 °C

Les plages de sable blanc, les temples anciens et les rituels culturels font de Bali une destination fascinante pour les voyageurs en quête de découvertes.

7. Maldives

Température de 23 ° à 30 °C

Les eaux turquoise et les îles privées en font une destination de rêve pour les vacances romantiques ou pour se détendre. Le temps est plus sec en février, et les précipitations sont moins nombreuses.

8. Île de Capri, Italie

Température moyenne de 14°C

Pour les vues sur la mer, l'excellence de la cuisine italienne, les villes pittoresques et les célèbres grottes maritimes, l'île de Capri est un lieu de vacances idéal en février.

9. Île de Maui, Hawaï

Température de 19 ° à 26 °C

Vivez le meilleur de Maui en février, en profitant des plages de sable blanc, des cascades et des volcans! Une pause bien méritée de l'hiver!

10. Île de Santorin, Grèce

Température moyenne de 16°C

Les vues sur la mer Égée, les villages blanchis à la chaux et les sites archéologiques font de cette île un lieu de vacances idéal pour les amateurs d'histoire et de culture.

