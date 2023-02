Une nouvelle piste cyclable sera aménagée sur l’avenue Christophe-Colomb

Partager







Les cyclistes montréalais pourront profiter d’une nouvelle piste qui verra le jour en 2023 sur l’avenue Christophe-Colomb, a annoncé la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Une piste cyclable unidirectionnelle sera aménagée des deux côtés de l’avenue Christophe-Colomb, entre le boulevard Gouin et la rue Saint-Grégoire. Il s’agira d’un tronçon de 7 km qui se raccordera à d’autres axes cyclables existants.

Le président-directeur général de Vélo-Québec est satisfait de cette annonce faite mercredi matin au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Il y avait des parties de Christophe-Colomb qui étaient cyclables, mais qui n’étaient pas nécessairement aux normes d’aujourd’hui», a rappelé Jean-François Rheault au sujet du tronçon existant entre la rue Jarry et le boulevard Gouin.

En 2020, la Ville avait aménagé une voie active et sécuritaire (VAS) sur cet axe en raison des restrictions sanitaires. Cette piste cyclable temporaire avait toutefois généré de nombreuses plaintes.

«Les VAS avaient été implantées en urgence le premier été de la pandémie. C’était évidemment imparfait, il y avait des petites choses qu’il fallait prendre le temps d’améliorer», a souligné Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif.

Un chantier en deux phases

Les travaux débuteront en mai pour la partie qui reliera le boulevard Gouin au boulevard Rosemont. Un marquage au sol et des bollards seront placés pour séparer la piste des voies de stationnement. Les arrêts d’autobus seront aussi déplacés après les intersections pour sécuriser le passage des cyclistes.

La piste sera ensuite prolongée en 2024 jusqu’à la rue Saint-Grégoire, près du parc Laurier. Le viaduc des Carrières sera rénové par la même occasion.

La Ville en profitera aussi pour refaire l’avenue entre Jarry et Jean-Talon. Selon CAA, ce secteur était considéré comme la deuxième pire route de la métropole en 2022 en raison des nombreux nids-de-poule.

«C’était prévu que la chaussée soit refaite en dehors des projets de sécurisation parce qu’elle est en très mauvais état. Ça va faire d’une pierre deux coups», a indiqué Mme Giguère.

Plus sécuritaire pour les piétons

Cette nouvelle piste cyclable permet surtout de réaménager la rue de façon plus sécuritaire pour les piétons, juge la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Selon le PDG de Vélo-Québec, les résidents du secteur souhaitent voir un ralentissement de la circulation automobile depuis plus d’une décennie. Quatre écoles primaires et deux écoles secondaires se trouvent sur ce parcours.

«Un peu comme Saint-Denis, Christophe-Colomb passe sous l’autoroute, dans un

secteur qui n’est pas très invitant. On sait aussi qu’il y a eu beaucoup d’accidents», a précisé Mme Plante.

Entre 2018 et 2022, 95 collisions impliquant des cyclistes et des piétons ont eu lieu sur l’avenue Christophe-Colomb. Un vélo blanc est d’ailleurs installé au coin de la rue Mistral et de l’avenue en hommage à un cycliste de 33 ans qui a perdu la vie dans une collision en 2012.

D’autres projets de sécurisation devraient aussi voir le jour plus tard dans l’année. «Ce ne sera pas le seul aménagement cyclable qui sera bonifié ou apparaîtra dans les rues de Montréal en 2023», a confirmé Mme Giguère.