Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [FÉVRIER 2023]

Partager







PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts durant le mois de février aux membres PlayStation Plus.

• À lire aussi: PlayStation: est-ce que la manette DualSense Edge vaut son prix? [Critique]

• À lire aussi: La PS5 sera plus facile à trouver en 2023

Les abonnés Essential, Extra et Premium du service PlayStation Plus pourront aller chercher les quatre jeux suivants à partir du 7 février:

Evil Dead: The Game | PS4, PS5

OlliOlliWorld | PS4, PS5

Destiny 2: Beyond Light | PS4, PS5

Mafia: The Definitive Edition | PS4

Courtoisie Sony PlayStation

C’est aussi la dernière chance de télécharger les jeux de janvier 2023. Les membres PlayStation Plus ont jusqu’au lundi 2 janvier décembre pour ajouter Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 et Axiom Verge 2 à leur bibliothèque de jeux.

Les jeux annoncés aujourd’hui font partie de l’abonnement Essential, et sont donc offerts à tous les membres PlayStation Plus.

La Collection PlayStation Plus ne sera plus offert

PlayStation a aussi partagé une mise à jour concernant la Collection PlayStation Plus qui a été offerte en tant que bénéfice pour les membres PlayStation Plus sur PS5 depuis 2020.

Le 9 mai 2023, la Collection PlayStation Plus ne sera plus offerte. Si vous n’avez pas encore réclamé les titres présents dans cette collection, vous pouvez encore le faire jusqu’au 9 mai, ce qui vous permettra d’accéder à ces titres même passée cette date, tant que vous demeurerez un membre PlayStation Plus.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s