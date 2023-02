10 fois où des gens se sont fait prendre à tromper leur partenaire à cause de raisons étranges

Partager







Déjà que ce n'est jamais facile d'apprendre que la personne avec qui on partage notre vie est infidèle, imaginez l'apprendre de la pire façon possible.

L'apprendre sur une montre? Par un perroquet ou à cause de confiture? Oui. Tout ça est déjà arrivé.

Voici 10 fois où des gens se sont fait prendre à tromper leur partenaire à cause de raisons très étranges:

Une histoire de confiture aurait mis la puce à l’oreille de la chanteuse colombienne au sujet de cette infidélité, c'est du moins ce qu'a rapporté la chaîne de télévision Telecino.

Afin de confirmer ses soupçons, elle a décidé d’engager un détective privé.

L’enquête a révélé qu’effectivement, l’ancien joueur du FC Barcelone entretenait une relation avec une autre femme, Clara Marti, coupable de la disparition des pots de confiture.

Dans le nouveau documentaire Pamela, A Love Story, Pamela Anderson explique le détail inusité qui lui a fait réaliser qu’un de ses ex la trompait.

L’actrice de 55 ans raconte qu’elle est tombée amoureuse d’un gars peu de temps après avoir terminé son secondaire. Par contre, la relation a viré au vinaigre après que les tourtereaux ont emménagé ensemble.

«Il avait une aventure avec quelqu’un. Quand tu vois ton chum se laver le pénis dans le lavabo, c’est un signe qu’il est probablement en train de te tromper», explique la vedette de la populaire série Baywatch.

On s’entend que c’est mieux de se laver le pénis dans un lavabo plutôt que de le mettre dans un burrito déjeuner. Ceux qui ont lu le livre The Dirt savent.

Dans une vidéo rendu publique sur les réseaux sociaux et qui a énormément fait jaser en 2016, D’Angelo Russell s’entretient avec son coéquipier Nick Young, qui lui, n'a pas l'air de savoir qu'il est filmé. Young, fiancé à la rappeuse australienne Iggy Azalea, explique avoir eu une aventure avec une jeune femme.

OUPS.

Alors qu'elle craignait que son conjoint ne la trompe, une dénommée Jessica Lowman fouillait dans son application Alexa et a découvert des séquences audios enregistrées par l’assistante vocale d’Amazon.

Dans un extrait, on peut entendre une voit de femme demander à Alexa de faire jouer de la musique. On entend ensuite la voix du copain demander de monter le son, ce qui a confirmé à Jessica que son homme était seul à la maison avec une femme inconnue.

Imaginez apprendre que votre chum vous trompe en recherchant son nom sur internet.

Et puis, apprendre qu'il a eu un bébé avec une autre femme.

Imaginez réaliser ensuite que c'est en fait vous «l'autre femme» puisqu'il a une famille avec son autre blonde.

Puis comprendre finalement que monsieur a deux blondes depuis le début et les trompe toutes les deux...

Mme Alvarez a raconté son histoire sur le réseau social TikTok dans plusieurs courtes vidéos. La première est devenue virale et a été vue plus d'un million de fois.

Après plusieurs mois de fréquentation, elle était en vacances dans le sud avec son copain. Puis, il lui a dit un soir qu'il avait perdu son cellulaire. À la fin de la semaine, ils se sont séparés à l'aéroport, car madame prenait un vol un peu plus tôt que monsieur. «On s'appelle cette semaine, je t'aime!» sont les derniers mots qu'il lui a dits.

Mais une fois revenue à Washington, elle est sans nouvelle de lui pendant quelques jours. Inquiète, elle a donc décidé de le googler, et c'est là qu'elle est tombée sur un registre de cadeaux pour bébé qui datait de janvier de la même année.

L'histoire ne dit pas si la mère de l'enfant est encore avec le père.

Nadia Essex, reconnue pour ses vidéos sur les rencontres amoureuses, a expliqué sur la plateforme que c’est une montre Fitbit qui a trahi son ex-conjoint.

Les deux ex-amoureux avaient synchronisé leurs appareils et Essex a su, alors qu’il était sorti un soir, qu’il y avait eu une activité physique anormale.

«Je me suis réveillée le matin en me disant que je devais faire le déjeuner. J’avais une notification sur ma Fitbit qui disait qu’entre 2 h et 3 h du matin, il avait brûlé 500 calories», a-t-elle ajouté.

On comprend ensuite qu’elle n’a pas continué à cuisiner le déjeuner.

En 2020, une «kiss cam» lors d'un match de soccer en Équateur montrent un homme en train d’embrasser une fille et vivre un moment très romantique... jusqu’à ce qu’il réalise qu’il est filmé.

Les papillons ont rapidement pris la poudre d’escampette.

Selon ce que rapportait le Metro, c’était effectivement une scène d’adultère.

L’homme, dont le nom est Deyvi Andrade, avait une autre copine.

Des millions de personnes était donc maintenant au courant de l’infidélité de M. Andrade.

Le groupe Nickelback avait même partagé la vidéo sur leur page Twitter.

Une Américaine qui était dans les préparatifs de célébration de son dixième anniversaire de mariage a eu toute une surprise lorsqu’elle est tombée sur une photo de son mari avec une autre femme et un bébé dans la section naissance du journal, selon le média NY Post.

La femme a donc décidé d’approfondir ses recherches en allant sur le site de l’hôpital.

Après avoir inscrit le nom de son mari, elle a vu qu’il avait eu un garçon il y a quelques jours, mais le cauchemar ne s’arrête pas là.

«J’ai vu qu’il avait eu une fille il y a un an et demi [...] donc c’est de cette manière que j’ai découvert qu’il me trompait», explique-t-elle.

Un homme du Koweït a failli se retrouver en prison après que son perroquet ait «stoolé» à sa femme qu’il avait une affaire avec la femme de ménage.

Le perroquet ci-dessous aurait commencé à répéter des phrases «cochonnes» devant la femme du mari. Celle-ci, qui n’avait jamais entendu son mari lui dire de telles grivoiseries a commencé à se poser des questions.

A family parrot exposes husband’s affair with housemaid in Kuwait https://t.co/3fT5HQmXJ7 pic.twitter.com/4D7fjAZp2y — Hindustan Times (@htTweets) October 26, 2016

La femme est allée voir la police pour dénoncer son mari. C’est qu’on ne rigole pas avec l’adultère au Koweït, « tromper» sa femme ou son mari étant strictement illégal et passible de prison ou de travaux communautaires.

L’homme l’a échappé belle car la police a tranché; les paroles du perroquet ne sont pas une preuve suffisante pour inculper le mari de la femme.

Ce n’est pas la première fois qu’un perroquet dévoile le «pot aux roses». En 2006, un perroquet avait répété devant un homme «Je t’aime Gary». Gary étant le collègue de sa femme sur qui il avait déjà de sérieux soupçons.

Une femme de l’Arizona s’est aperçue que son mari l’avait trompée avec sa meilleure amie lorsque celle-ci a accouché d’un enfant qui portait la même tache de naissance rare et héréditaire que son conjoint.

Ainsi, Hailey Custer, mère de trois enfants, était sous le choc en apprenant que son mari, Travis Bowling, 36 ans, l’a trompée avec son amie de longue date.

«Quand je m’en suis rendu compte, mon amie se trouvait à côté de moi. Je l’ai regardée, et j’ai su. Elle n’était pas capable de parler, elle a baissé la tête et a regardé au sol. À ce moment, je savais», explique Hailey Custer.

Après le choc initial, Hailey Custer dit avoir pardonné à son amie, et a même décidé de continuer sa relation d’amitié avec elle.

Elle a ensuite décidé de divorcer de son mari, tout en gardant une relation «cordiale» avec lui, pour le bien des enfants.

Vous serez avertis!

