[«24 heures» a testé] Vaisselle réutilisable chez McDo en France: plus de peur que de mal

[BILLET] Ça fait maintenant un mois que l’interdiction de distribuer des contenants jetables dans les fastfoods de France est entrée en vigueur. 24 heures est allé manger dans un McDonald’s pour voir comment ça se passe. Verdict: plus de peur que de mal!

C’était un soir de semaine, vers 19h, la nuit est déjà tombée et le McDonald's de la ville de Cucq se remplissait tranquillement. Cette commune se situe au bord de la mer de La Manche, à 10 minutes du Touquet, où se trouve la résidence secondaire du président Emmanuel Macron.

À l’intérieur du restaurant, une décoration soignée, des luminaires bohèmes chic. La commande se fait exclusivement aux grandes bornes numériques et le service se fait à table.

Pour Mélanie, une employée du McDo, la mise en place se passe plutôt bien: «Le défi est surtout pour la plonge, car lorsqu’il y a beaucoup de clients, il faut se dépêcher de laver la vaisselle. Et si on n’a plus de [vaisselle réutilisable], on utilise la vaisselle jetable qui est disponible pour la vente à emporter.»

La jeune employée explique que pour certains clients, la vaisselle réutilisable est moins pratique, car il n’est plus possible d’emporter sa boisson pour la terminer dans la voiture, par exemple.

«Il y a encore des gens qui se trompent»

Depuis le 1er janvier 2023, les établissements de restauration rapide doivent servir la nourriture dans de la vaisselle réutilisable. Les restaurants ont dû acquérir cette vaisselle, aménager leurs cuisines pour installer des lave-vaisselles jusque-là inexistants, et former le personnel. Des enjeux à considérer pour Montréal, qui interdira les contenants en plastique à usage unique le 28 mars prochain.

«Il y a encore des gens qui se trompent et qui jettent les contenants réutilisables.» Mais dans l’ensemble, Mélanie trouve que c’est une bonne initiative car elle est plus écologique, et fait faire des économies au restaurant.

Personnellement, l’expérience a été agréable. Le design des contenants est sympa, fidèle à la marque. Et le verre rigide est plus facile à tenir à la main que celui en carton, tout compte fait.

C’est certain qu’il faut plus de temps pour vider son cabaret, pour s’assurer de ne pas se tromper. On ne voudrait pas gaspiller de la vaisselle réutilisable. Mais au final, c’est beaucoup de bruit pour pas grande chose, et ça aurait pu être fait depuis longtemps!

Les clients embarquent

Cindy est venue avec sa petite fille Chloé. «C’est la première fois qu’on essaye la vaisselle réutilisable, on ne vient pas souvent.» Elle voit l’initiative d’un bon œil et reconnaît que cela faisait beaucoup de déchets, même si elle ne s’en était pas forcément préoccupée, avant que la loi ne soit mise en place.

Même son de cloche pour Quentin, 25 ans, infirmier et Thomas, 23 ans, responsable qualité dans le domaine de la santé: «On n’y avait pas forcément pensé avant, on vient ici pour manger», dit Quentin à la blague.

Pour eux, c’est la deuxième fois qu’ils expérimentent la vaisselle réutilisable dans un fastfood. Même s’ils pensent tous les deux que c’est une bonne idée, Thomas juge la mesure inutile: «C’est un cataplasme sur une jambe de bois», lâche-t-il d’un ton sarcastique.

«Le plastique, comment on le crée? C’est du pétrole! À la place d’avoir du carton, on ingère des molécules de plastique en mangeant. Du point de vue de la santé, ce n’est pas forcément mieux», poursuit-il.

Les frites et les boissons sont servies dans des contenants réutilisables mais le Joyeux Festin de Chloé est toujours servi dans une boîte en carton. Le Big Mac, lui, arrive toujours dans son emballage jetable également. Et des sachets de mayonnaise sont donnés systématiquement lorsque l’on commande des frites.

L’initiative a aussi été victime de son succès: des clients volaient la vaisselle. Pour Cindy, c’est une aberration: «Quand je vais au restaurant, je ne prends jamais les verres!» On peut imaginer que les vols sont dû à l’effet de nouveauté et que cette tendance s’atténuera avec le temps.

Le collectif Zero Waste a visité des centaines d’établissements de restauration rapide tout au long du mois de janvier, pour vérifier l’application de la loi. Bilan: plus de la moitié continuent d’utiliser de la vaisselle jetable pour la restauration sur place. Un déploiement qui prend du temps, mais qui permettra, à terme, d’éviter les 180 000 tonnes de déchets produites chaque année en France.

