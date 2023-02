Dans l'univers musical de Marie Soleil Dion

Partager







En vedette dans deux séries télé, Marie Soleil Dion a vécu une rentrée hivernale des plus remplies.

• À lire aussi: Les 5 ans de Darlène de Hubert Lenoir en 5 points

En plus de jouer dans la nouvelle saison de Contre-offre, elle tient aussi un rôle dans la série Gazebo, qu’elle a coécrite avec son conjoint Louis-Olivier Mauffette.

Cet horaire chargé ne l’empêche nullement de revisiter avec nous ses essentiels en musique qui ont accompagné les grands moments de sa vie et de sa carrière.

Tu as écrit Gazebo avec ton copain. Est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais écrire de la fiction?

J’ai toujours aimé l’écriture. J’ai fait beaucoup d’impro, qui est un peu une forme d’écriture. Tu inventes, tu crées des histoires. Ça fait quand même partie de ma tête depuis longtemps et ça s’est concrétisé avec Gazébo et avec d’autres projets sur lesquels je travaille.

Te souviens-tu de la musique que tu écoutais jeune?

Enfant, j’ai vraiment trippé sur les BB. Solide! Le premier concert que je suis allée voir c’est un concert des BB à la Salle Albert-Rousseau avec mon amie Marie-Christine. Nos mères nous avaient fait une surprise: elles nous avaient acheté des billets pour les BB. On avait des grands t-shirts. J’avais agrippé la botte d’Alain Lapointe. Je devais avoir 7 ans.

Qu’est-ce que tes parents écoutaient comme musique?

Mon père et sa femme écoutaient plus de musique. Le samedi quand ils faisaient le ménage, ils mettaient Sarah McLachlan. Ça ou des bandes sonores de films. Don Juan Demarco avec la toune de Bryan Adams : «When you love a woman, you tell her that she's really wanted...» Souvent on écoutait les bandes sonores de films comme Forrest Gump.

Avec mon père, on écoutait aussi beaucoup Dion chante Plamondon. Ça reste un album que je connais encore à par cœur à ce jour.

Des albums qui te rappellent ton adolescence?

Adolescente j’étais vraiment fan de Jean Leloup. Je suis allé le voir en show au Capitole. J’ai fait la file dehors pour avoir des billets. J’aimais beaucoup la musique québécoise : Jean Leloup, Okoumé... J’étais un peu contre les boys bands. J’écoutais Nirvana. J’ai vraiment trippé sur la trame sonore de Le mariage de mon meilleur ami. J’écoutais les Beatles.

Tu as fait beaucoup d’impro. As-tu un souvenir musical lié à l’impro?

Ben oui! Mr. Roboto (de Styx). Quand j’étais au Cégep, j’ai été prise à la LUI, la Ligue universitaire d’impro de l’Université Laval. Ça a été le début de quelque chose. Dans mon équipe, il y avait Tammy Verge. C’est des gens qui sont restés des amis à travers le temps.

Avec l’équipe, on a fait un concours de «air band» dans un bar à Québec et on a gagné avec Mr. Roboto. On a gagné une guitare Budweiser!

Avec un petit garçon à la maison, est-ce qu’il y a des chansons pour enfants que tu n’es plus capable d’entendre?

Mon gars est un peu monomaniaque. Quand il part sur quelque chose, il est vraiment intense. Il a vraiment une grosse période Encanto, la fantastique famille Madrigal. Toute la famille connaît l’album des Madrigal au complet! À l’endroit, à l’envers. Je suis pas tellement tannée parce que je trouve ça bon pour vrai.

Mon gars a une liste de lecture qui s’appelle Léon le DJ. Parce que mon gars aime vraiment danser. Sur sa liste de lecture il y a Moana, Aladdin, des Madrigal. Mais il y a aussi Twist and Shout, Laurence Nerbonne, Ariane Moffatt. C’est la liste de danse à Léon qu’on met dans le char, dans la maison.

En plus de Le mariage de mon meilleur ami, quelle serait ta trame sonore préférée?

Forrest Gump c’est sûr. Je l’ai vraiment écoutée beaucoup. Sinon, les films de Disney depuis que Léon est là évidemment. Madrigal et Moana, ça fait partie de la vie. Mais Forrest Gump quand c’est sorti je devais avoir 12 ans et j’ai fait des découvertes assez intenses de musique qui étaient vintage pour nous à l'époque.

Si toi tu pouvais incarner une chanteuse au grand ou au petit écran, ce serait qui?

Dans la nouvelle saison de Gazebo, j’incarne Dolly Parton. C’est un peu un gag. J’ai eu droit à un super beau costume. Mais moi je chante comme une actrice qui chante. Je peux apprendre une chanson et la faire mais j’ai pas une grande voix. C’est une des affaires qui me gossent de ne pas avoir poussé pour apprendre un instrument ou apprendre la chanson.

Ton dernier coup de cœur musical?

J’ai beaucoup aimé le dernier album des Soeurs Boulay. C’est bon! J’ai toujours trouvé ça bon ce qu’elles faisaient mais je trouve que, musicalement, il y a vraiment une nouvelle couleur. Je trouve que les textes sont super intimes et super touchants aussi.

Il y a aussi Florence Blain Mbaye. Elle a sorti une toune qui s’appelle Dans mon salon. J’ai vraiment hâte que son album sorte pour écouter ça.

Sinon, une voix que j’ai vraiment aimé découvrir, c’est la fille de Bruce Willis, Scout Larue Willis. Elle a fait une toune qui s’appelle Love Without Possession. C’est vraiment mon genre de folk. Elle a une super belle voix.

Tes projets pour les prochains mois?

La saison 3 de Contre-offres vient de sortir. La saison 2 de Gazebo, la série que j’ai écrite avec mon chum, est aussi sortie en janvier sur Tou.TV.

Écoutez la liste de lecture Marie Soleil Dion :

À LIRE AUSSI :

• PalmarèsADISQ x QUB musique: les spectacles à voir en février

• Le tour du bloc de Michel Rivard : l’enfance de l’art

• Dans l'univers musical de Biz