IKEA lance une nouvelle collection et on veut TOUT

Partager







Avis à tous les adeptes de décoration, la nouvelle collection d’IKEA risque fort bien de vous créer des besoins!

Courtoisie Ikea

Courtoisie Ikea

En collaboration avec la designer Sabine Marcelis, la collection « Varmblixt » est composée d'accessoires pour la maison mettant en valeur les courbes, le verre et la lumière.

Courtoisie Ikea

Plus tôt cette année, Etsy avait d'ailleurs annoncé que les formes fondantes seraient l’une des tendances les plus populaires de 2023.

• À lire aussi: Les tendances déco 2023 selon Etsy

Courtoisie Ikea

« Varmblixt » est composée de 19 pièces, dont la majorité seront disponibles en édition limitée.

Quatre modèles d’éclairage feront toutefois partie du catalogue permanent d’IKEA, dont notre pièce coup de cœur absolue, la lampe de table en forme de beigne.

Courtoisie Ikea

Qui sait, peut-être que cette nouveauté saura détrôner la lampe champignon en 2023?

Courtoisie Ikea

En plus de l’éclairage, la collection comprend des vases, des coupes à champagne, des bols, des étagères, des tapis dégradés et plusieurs autres items déco idéals pour reproduire un décor à la Living by Lo.

Courtoisie Ikea

Sabine Marcelis est une designer néerlandaise et néo-zélandaise très connue dans le monde de la décoration.

Courtoisie Ikea

Ses créations ont été exposées dans plusieurs musées à travers le monde et elle a collaboré avec de nombreuses marques avant IKEA, telles que Burberry et Aesop.

Courtoisie Ikea

La collection a été présentée pour la toute première fois lors de la Semaine du Design de Milan en 2022.

Courtoisie Ikea

Marquez le calendrier, car « Varmblixt » sera disponible sur le marché canadien au printemps 2023.

Collection Varmblixt

Disponible au Canada au printemps 2023

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s