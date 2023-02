La censure aux États-Unis des livres pour enfants d’Élise Gravel dénoncée par l’Assemblée nationale

Partager







Québec solidaire a fait adopter jeudi une motion pour reconnaître «l’œuvre unique» de l’autrice et illustratrice québécoise Élise Gravel, mais également dénoncer la censure de certaines œuvres aux États-Unis.

La motion, présentée par la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé et adoptée par l’Assemblée nationale, «condamne le fait que certains des livres de Mme Gravel abordant les questions d’inclusion et de diversité aient été censurés dans plusieurs écoles américaines».

Québec solidaire fait référence au livre illustré Pink, Blue and You! (Le rose, le bleu et toi! au Québec), qui a été interdit dans certaines écoles aux États-Unis. Le livre, qui parle d’identité de genre et de diversité sexuelle et qui déconstruit les stéréotypes pour les grands et les petits, a fait controverse dans des États conservateurs.

Ce n’est pas la première fois que l’oeuvre d’Élisa Gravel fait face à la censure aux États-Unis. En 2018, aucun éditeur américain n’a voulu de son livre La tribu qui pue, en raison de dessins nus d’enfants qui n’ont pourtant rien de suggestif.

«Je m’attendais à ce que mon livre soit interdit dans certains États conservateurs et dans certaines commissions scolaires. Mais mon inquiétude va au-delà de mon livre. C’est le mouvement qui est derrière tout ça qui m’inquiète», a affirmé l’autrice dans une entrevue publiée hier dans Le Devoir.

«[Élise Gravel] a permis à de jeunes lecteurs et lectrices de partout à travers le monde de mieux comprendre ce qu’est l’inclusion, la tolérance et le respect de la diversité des orientations sexuelles et de genre, peut-on lire dans la motion de Québec solidaire. Qu’enfin, l’Assemblée nationale reconnaisse que cette censure est inacceptable et n’a pas sa place ni dans l’art ni dans la démocratie.»