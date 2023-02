Ces locataires doivent dépenser la plus grande part de leurs revenus pour se loger

Partager







60%, 70%, 90%: Plusieurs locataires doivent débourser la majorité de leurs revenus pour se loger dans le contexte de la crise du logement et des augmentations de loyers. Ils dépassent ainsi largement le ratio maximum de 30% à accorder à leur logis, tel que recommandé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). C’est le cas d’un locataire qui devra réserver en juillet prochain pas moins de 60% de sa rentrée d’argent mensuelle pour son appartement.

Claude Chénier, qui habite dans un 5 1⁄2 à Saint-Jérôme, a eu une bien mauvaise surprise au mois de janvier dernier : son propriétaire lui a envoyé un avis d’augmentation de loyer de 355$, ce qui portera son loyer à 1610$ en juillet prochain.

Comme il habite dans un immeuble qui a été construit il y a moins de 5 ans, la clause F de son bail l’oblige à accepter l’augmentation de loyer ou de quitter le logement.

Même s’il fait un «bon salaire» de près de 3 500$ par mois comme informaticien, c’est 60% de ses revenus mensuels qui sont utilisés pour se loger en prenant compte d’une pension familiale de 800$ qu’il doit aussi débourser chaque mois.

«Et après ça, j’ai pas encore payé la nourriture, je n’ai pas mis l’essence pour la voiture...je ne peux plus acheter rien pour moi», s’inquiète l’homme dans la cinquantaine.

Quitter ou rester?

Claude Chénier se demande maintenant s’il va quitter ou rester dans son logement actuel. L’idée de déménager ne lui déplait pas, mais les logements se font rares à Saint-Jérôme: le taux d’inoccupation, qui représente le nombre de logements disponibles, y est de 0,7%, soit l’un des plus faibles de toute la province, selon les données de la SCHL.

Un chiffre bien en deçà du seuil d’équilibre du marché de 3% défini par l’organisme national d’habitation.

Depuis qu’il a reçu son avis d’augmentation de loyer, il tente de rejoindre – sans succès – le propriétaire pour justifier cette importante augmentation. «Je comprendre que c’est un nouveau logement et je m’attendais bien à une augmentation de 50$. Mais pas de 300$. Et je n’ai rien à me reprocher», déplore-t-il. Il revendique ainsi l’abolition de la clause F pour éviter son utilisation abusive.

M. Chénier n’est d’ailleurs pas le seul dont le loyer accapare une grande partie de ses revenus. Sur une page Facebook de discussions sur le logement, une bonne dizaine de locataires ont dit dépenser 35%, 50% voire 90% de leurs revenus pour se loger.

«Avec l’inflation des derniers mois, on en arrache», déplore une mère de famille

Karine Lacroix, une mère de famille monoparentale de Granby, n’a pas eu d’autre choix que d’emménager dans un 4 1⁄2 à 850$ par mois à l’automne dernier. Son seul revenu est de 1600$ par mois comme surveillante à l’école primaire de ses jumelles. La résidente de Granby consacre environ 53% de ses revenus pour se loger, indique celle qui ne reçoit pas de pension de la part du père. «Avec l’inflation des derniers mois, on en arrache», ajoute la mère de famille.

Courtoisie La locataire Karine Lacroix

Elle cherchait au départ un logement moins dispendieux, mais rien de disponible dans cette municipalité avec un taux d’inoccupation de 0,4%, selon le dernier rapport de l’état du marché locatif de la SCHL. Cette dernière espère que son propriétaire ne lui enverra pas une augmentation de loyer cette année.

Mme Lacroix s’est aussi indignée d’avoir même été refusée par un propriétaire pour un logement de grandeur 4 1⁄2 en raison de ses deux enfants, ce qui représente un motif discriminatoire selon la Commission des droits de la personne.

«Sur les groupes de logements à louer à Granby, il y a aucun logement à louer. Ce sont seulement des gens qui recherchent un logement à louer», constate-t-elle.

Devant l’impasse, les locataires interrogés n’ont d’autre choix que de garder un budget très serré de leurs dépenses et couper dans le non-essentiel pour joindre les deux bouts.

