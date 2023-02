Cette étrange parodie de «Seinfeld» générée par l'IA est interminable sur Twitch

Partager







Avis aux fans de Seinfeld et de sitcom «à propos de rien», une nouvelle série est arrivée sur le web et c’est la chose la plus étrange qu’on ait regardée.

La parodie de Seinfeld, Nothing, Forever, est actuellement diffusée sur la chaîne Twitch watchmeforever.

«Nothing, Forever est une émission sur rien, qui arrive pour toujours. Un peu comme les sitcoms populaires du passé, sauf que ça ne s'arrête jamais», peut-on lire en description de la chaîne. Cette expérience a été lancée par Mismatch Media, un laboratoire média qui concentre ses efforts à créer des émissions télé, des jeux et plus encore, grâce à l’intelligence artificielle et autres formes de technologies d'apprentissage automatiques.

La chaîne est toujours active, fonctionne 365 jours par année et propose constamment du nouveau contenu fourni via le GPT-3 d'OpenAI. «Tout ce que vous voyez, entendez ou expérimentez (à l'exception des illustrations et de la piste de rire) est toujours un tout nouveau contenu, généré via l'apprentissage automatique et des algorithmes d'IA.»

Tout y est pour satisfaire les amateurs des séries populaires des années 90: quatre personnages principaux qui imitent Jerry, George, Elaine et Kramer, des discussions à propos de tout et de rien, des stand-up au bar, des blagues qui ne font aucun sens et même des rires en canne, le tout généré dans une animation en 3D qui rappelle les belles années de Sierra. On a droit à des blagues du genre «Pourquoi le poulet va au théâtre?» sans jamais avoir la réponse à cette question. C’est vraiment une œuvre unique!

Au moment d’écrire ses lignes, plus de 12 000 personnes regardaient l’interminable émision Nothing, Forever, qui joue depuis beaucoup trop longtemps. Même si l'émission est étrange et souvent décousue, Nothing, Forever a un petit «je-ne-sais-quoi» qui retiendra votre attention.

