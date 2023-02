Diversité à l'écran: Des producteurs de contenu web noirs n’attendent pas après la télé

Partager







Les Québécois d’origine afro-descendante sont nombreux à créer du contenu sur le web, faisant ainsi briller le talent issu de la diversité. Et c’est une niche riche à exploiter: ce contenu «for us by us» vient compenser un vide laissé par la télévision traditionnelle.

«À 200%, on retrouve davantage de diversité culturelle sur le web que dans les médias traditionnels. Et c’est normal qu’en faisant partie de cette diversité on soit attiré vers ce type de contenu. Il y a une proximité qu’on ne peut pas ignorer sur le web», constate Ainsli Bien-Aimé, aka Black Voodoo, co-animateur de l’émission Opinion Double et producteur de la chaîne Les Rendez-vous de Nolie, tous les deux diffusés sur YouTube.

M. Bien-Aimé faisait partie des producteurs de contenu réunis au lancement de la deuxième année de la boîte de production Les Rendez-vous de la diversité le 20 janvier dernier. Ils étaient fiers de présenter en grande pompe leurs émissions en ligne, qui attirent une grande variété d’internautes (voir le reportage vidéo en haut de la page).

Selon John R. Cadet, enseignant d’art dramatique dans une école secondaire et animateur du balado-vidéo Le Band Wagon Show, disponible sur YouTube et Apple, le contenu web gagne en popularité, surtout auprès des jeunes.

«Il n’y a pas de barrière sur le web. La raison pour laquelle le web fonctionne super bien c’est qu’il n’est pas attaché à un certain cadre ou une rigidité et c’est un contenu vrai et authentique. Les gens recherchent de la représentativité et de l’authenticité», croit-il.

Nadya Cénacle, animatrice du balado abordant les enjeux de la santé mentale Le Diamant Bleu De Nadya, remarque que les gens consomment du contenu qui leur ressemblent. « La représentativité m’a aidé à me sortir de ma dépression. Je suivais des personnes qui me ressemblaient sur les réseaux sociaux comme Varda Etienne, Jay Train, Nolie... Ça m’a donné le courage de partir Le Diamant Bleu », dévoile-t-elle.

Comment le web peut-il inspirer la télé?

M. Bien-Aimé croit que la télévision doit s’inspirer du web si elle veut attirer un public plus jeune.

«La télévision traditionnelle possède des fondations solides et c’est extraordinaire. En revanche, elle doit s’adapter au public. Et qu’est-ce que le public veut? La rapidité avec leur ordi ou téléphone intelligent, la possibilité de visionner en tout temps le contenu et la proximité et la représentativité avec le créateur», précise-t-il.

M. Cadet abonde dans le même sens et juge que la télévision traditionnelle doit revoir sa façon de faire.

«Je crois qu’ils doivent faire plus confiance aux nouveaux producteurs que faire confiance à ce qu’ils sont habitués de produire. Il faut faire confiance à cette nouveauté et prendre le risque», juge-t-il.

Daphnée Hacker-B.

De l’espoir en l’avenir

Est-ce qu’une émission populaire québécoise où les minorités ethniques sont majoritaires pourrait avoir sa place au petit écran, un jour?

«J’ai confiance, même si je suis sceptique. Il y a la relève qui est là. Elle est très nice. Je le vois. J’enseigne à beaucoup de jeunes qui s’intéressent au monde médiatique et au monde de la communication», dit M. Cadet.

«Le truc, c’est que je ne sais pas si les décideurs seront prêts à leur faire de la place... Mais lorsque le tsunami de la diversité envahira les plateformes, je crois qu’ils n’auront plus le choix», observe-t-il.

Nolie Imprévert, animatrice de l’émission web Les Rendez-vous de Nolie sur YouTube est du même avis et se réjouit à l’idée.

«À quand une émission de télé-réalité comme Occupation Double, mais avec des candidats issus majoritairement de minorités ethniques? Arrêtez d’être frileux, chers décideurs», s’exclame-t-elle.

«Ce serait fou! Tu imagines de voir deux filles noires se chicaner pour un gars italien, arabe ou asiatique? C’est tellement le Québec d’aujourd’hui! Écoute, je suis certaine que les cotes d’écoute monteraient en flèche. Je serais la première à être rivée devant mon téléviseur», affirme-t-elle.

VOIR AUSSI: