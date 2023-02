Fred la marmotte morte fait parler d’elle à la télé américaine

Partager







Stephen Colbert, l’animateur du Late Show, a rendu un hommage hilarant à notre rongeur national décédé au pire moment.

Il fallait s’y attendre: le décès inattendu de Fred, la marmotte météorologue de Val d’Espoir en Gaspésie, a suscité une vague de réactions ondoyant bien au-delà de nos frontières.

Si The Guardian (Royaume-Uni) en a parlé par le truchement d’un article un peu générique de l’Agence France-Presse, le Late Show With Stephen Colbert, diffusé les soirs de semaine à 23h35 sur CBS, a offert un beau deux minutes de gloire à notre regrettée marmotte.



Une téléspectatrice québécoise probablement assidue du Late Show, Martine Saint-Victor, a capté le moment et l’a téléversé sur Twitter.

Clin d'oeil à Fred La Marmotte et à la @MtlGazette, hier soir au Late Show de Stephen Colbert. pic.twitter.com/KF9YaMD5ne — Martine St-Victor (@MartineMontreal) February 3, 2023

Dans son monologue, Colbert fait quelques bonnes blagues, notamment quand il dit que, dans les faits, Fred la marmotte a bel et bien vu une ombre, mais qu’il s’agissait de celle des mains glaciales de la mort.

Il fait aussi un bel usage du «Dramatic Chipmunk», un meme d’origine japonaise vieux de 15 ans qui était un peu tombé dans l’oubli.

Pour revoir le monologue d’ouverture de Colbert au complet, c’est juste en-dessous:

Repose en paix, Fred.

