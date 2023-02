Il fait plus froid à Montréal qu’à Longyearbyen, capitale la plus nordique au monde

Partager







À vos tuques et mitaines, parce qu'il fait frette au Québec! Avec des températures ressenties pouvant aller jusqu’à -40 d’ici la fin de la journée, il fera plus froid à Montréal qu'à Longyearbyen, la capitale la plus nordique au monde.

• À lire aussi: Un ballon-espion présumé chinois survole l'Amérique du Nord

• À lire aussi: Planter des arbres réduirait du tiers la mortalité liée aux canicules dans les villes

Vers 8h vendredi matin, le mercure frôlait les -24°C dans la métropole, avec un temps ressenti tergiversant avec les -39 et -40.

À Longyearbyen, une petite ville minière de 2500 habitants située sur l’île de Spitzberg, dans l’archipel norvégien du Svalbard, le temps ressenti était d'à peine -24°C. Mais bon réjouissez-vous: les résidents de cette municipalité arctique ne peuvent pas profiter du soleil, puisqu’il fait actuellement nuit 24h sur 24.

AFP

PHOTO Capture d'écran, The Weather Channel

Et si vous pensiez qu’il faisait plus froid en Sibérie qu’à Montréal, vous vous trompez! À Norilsk, la ville de plus de 100 000 habitants la plus au nord du monde, la température ressenti est de -15 °C.

PHOTO Capture d'écran, The Weather Channel

Un vortex polaire

La vague de froid qui sévit actuellement sur la province est due au vortex polaire, une zone très froide située en hautes altitudes qui, normalement, reste au-dessus des deux pôles terrestres.

Montréal n’a pas vu un mercure à -30 °C depuis près de 30 ans, rappelle MétéoMédia. Il faut remonter au 27 janvier 1994, où le thermomètre avait atteint les -31,8 °C.

À voir aussi: