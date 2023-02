James Cameron admet que Jack «aurait pu survivre» dans Titanic

Partager







James Cameron a reconnu que Jack aurait «peut-être» survécu, à la suite d'une nouvelle enquête sur le débat concernant la fameuse porte du Titanic.

Depuis la sortie de la superproduction en 1997, les fans se sont demandé si le personnage joué par Leonardo DiCaprio aurait pu grimper sur la porte cassée aux côtés de Rose, jouée par Kate Winslet, lors de la séquence finale émouvante.

Après avoir mené une «enquête médico-légale» sur cette théorie dans le cadre de l'émission spéciale de National Geographic Titanic: 25 Years Later, James Cameron a avoué qu'il y avait une petite chance que Jack survive si lui et Rose avaient placé leur buste sur la porte et n'avaient que le bas des jambes dans l'eau.

Capture d'écran YouTube

«Verdict final: Jack aurait peut-être survécu, mais il y a beaucoup de variables, a-t-il déclaré à propos des résultats, selon un extrait obtenu par Rolling Stone. Dans une expérience bien éclairée dans une piscine d'essai, nous ne pouvons pas simuler la terreur, l'adrénaline, toutes les choses qui auraient joué contre eux. [Jack] n'a pas pu faire un tas d'expériences différentes pour voir ce qui marchait le mieux. La survie de Jack aurait pu se faire au prix de celle de Rose. D'après ce que je sais aujourd'hui, j'aurais réduit le radeau, donc il n'y aurait aucun doute.»

Getty Images via AFP James Cameron

Pour l'expérience, James Cameron et son équipe ont employé des cascadeurs pour mettre en scène quatre scénarios différents. Dans un test, le cinéaste a noté que Jack aurait très probablement souffert d'hypothermie et serait mort dans les 20 min, tandis que dans celui où Jack et Rose n'avaient que leur torse sur le radeau et les jambes entières dans l'eau, ils ont conclu qu'ils mourraient tous les deux de froid.

Titanic: 25 Years Later sortira le 5 février.