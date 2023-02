«Knockout City»: les serveurs seront mis hors ligne au début de l'été

Partager







Velan Studios a partagé un communiqué spécial concernant la saison 9 et le futur du jeu de ballon-chasseur extrême Knockout City.

«Aujourd'hui, nous annonçons que la saison 9 sera la dernière saison de Knockout City. Puis, le matin du 6 juin 2023, plus de deux ans après notre lancement initial, tous les serveurs du monde entier seront fermés et le jeu ne sera plus jouable», a annoncé le directeur de jeu Jeremy Russo.

Bien que plus de 12 millions de joueurs ont foulé les pavés virtuels de Knockout City, plusieurs aspects du jeu nécessiteraient des mises à jour majeures afin d’attirer et retenir plus de joueurs au jeu. «Puisque nous sommes un petit studio indépendant, il nous est tout simplement impossible de faire ce genre de changements systémiques dans le jeu en direct tout en continuant à le soutenir.»

Bien que la vie de Knockout City tire à sa fin, la dernière saison 9 promet une conclusion triomphante.

Ce sera une saison qui se déroulera sur 12 semaines avec six événements consécutifs, dont un axe entièrement sur League Play, ainsi qu’un Midnight Madness de deux semaines. Il y aura également une toute nouvelle carte pour accompagner un Brawl Pass et Deep Space Dispatch entièrement sur le thème de la saison.

Même après la mise hors ligne des serveurs officiels, les joueurs sur PC pourront continuer à visiter Knockout City, puisqu’il sera possible d’héberger des serveurs privés. «Nous publierons une version autonome du jeu hébergée par le joueur pour les PC Windows», écrit Russo dans le communiqué. Velan Studios partagera bientôt plus de détails sur la façon de fonctionnement.

Le 6 juin 2023 marquera donc la fin de Knockout City. D’ici là, il sera encore possible d’y jouer gratuitement sur Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

