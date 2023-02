Vous pourrez bientôt partager votre course Uber avec un autre passager

Partager







À compter du 8 février, les utilisateurs d’Uber à Montréal pourront choisir de faire du covoiturage pour économiser jusqu’à 20% sur le prix de leur course, d’après l’entreprise.

Déjà introduite dans plusieurs grandes villes américaines, comme New York et Los Angeles, ce nouveau produit fera son entrée au Canada à Montréal, à Vancouver et à Toronto. Il s’agit d’une nouvelle mouture du service UberPool, qui a dû mettre un terme à ses activités en pleine pandémie.

Uber Interface du nouveau produit d'Uber, UberX Partage.

Comment ça marche?

En sélectionnant l’option UberX Partage sur votre application, vous devez être seul et consentir à ce qu’un autre passager qui va dans la même direction puisse se joindre à vous en cours de route, et ce, à tout moment. Si tel est le cas, vous serez averti par notification.

«Si tu commandes une course avec UberX Partage, tu peux être certain d’avoir un rabais entre 10% et 20% par rapport au prix d’une course traditionnelle, et ce, peu importe si tu as un copassager ou non», indique Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec.

Avis aux passagers pressés: il faut ajouter en moyenne 6 min à la course si vous optez pour l’autopartage.

Du côté des chauffeurs, une course partagée ne sera pas considérée comme deux courses. Ils peuvent cependant s'attendre à des revenus plus élevés, compte tenu des trajets plus longs, soutient Jonathan Hamel.

À Montréal, le service sera disponible dans le quadrilatère formé par le boulevard Cavendish et la 32e Avenue à l’ouest, le boulevard Pie-IX à l’est, la rivière des Prairies au nord et le fleuve au sud.