5 jolis chalets à louer encore disponibles durant la semaine de relâche

La semaine de relâche, c’est fait pour relaxer, jouer à des jeux de société, lire des livres et profiter pleinement de la nature! Il n’y a rien de mieux que de réserver un chalet avec sa gang pour célébrer cette semaine de repos en bonne compagnie!

Sortez vos raquettes et vos bouteilles de rouge léger... le temps est venu de relaxer!

Voici donc 10 jolis chalets encore disponibles à louer durant la semaine de relâche 2023!

1. Le Baba Cottage sur le lac à Chertsey

Ce petit chalet rustique est situé directement sur le lac. Son décor pastel et tout en fraîcheur vous donnera un sentiment de repos instantané.

4 voyageurs, 2 chambres, 2 lits, 1 salle de bains

250$ / nuit

Du 27 février au 3 mars = 1440$ (incluant les frais)

RÉSERVEZ ICI

2. L'Eyrie : Vue panoramique évasion ensoleillée au bord de l'eau

L'Eyrie est perchée au-dessus du lac Saint-Pierre et dispose d'immenses baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur le lac au coucher du soleil et le paysage alpin vallonné de Val-des-Monts. Cette maison de quatre saisons moderne et nouvellement construite bénéficie d'un plein soleil tout au long de la journée et sa sérénité et son intimité vous rajeuniront, avec des bois de tous les côtés et une solitude incroyable.

8 voyageurs, 4 chambres, 5 lits, 2,5 salles de bain

465$ / nuit

Du 27 février au 3 mars = 4109$ (incluant les frais)

RÉSERVEZ ICI

3. Le Fidèle - Scandinave, Bord de l'eau, Vue & Spa!

Le Chalet Le Fidèle, situé dans Lanaudière, une nouvelle construction de 2021, directement au bord de l'eau, est un endroit pour ralentir, déconnecter et passer du temps de qualité avec la famille et les amis, dans un endroit paisible et inspirant.

10 voyageurs, 4 chambres, 6 lits, 2 salles de bain

579$ / nuit selon la saison

Du 27 février au 3 mars = 4487$ (incluant les frais)

RÉSERVEZ ICI

4. Chalet Nature l'Étoile Filante

Situé à Chertsey, au bord du paisible et écologique lac Beaulne, ce chalet rustique est un port d’attache idéal pour profiter de la nature. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour passer un bon moment avec vos personnes préférées.

8 Voyageurs, 4 chambres, 5 lits, 1 salle de bains

340$ par nuit

Du 27 février au 3 mars = 2984$ (incluant les frais)

RÉSERVEZ ICI

5. Chalet d'escapade romantique avec spa

Cette maison neuve au design scandinave se trouve à environ 2h30 de route de Montréal, à Mayo. On peut y profiter d’un spa, de planchers chauffants et d’une luminosité inégalée. Un logement à couper le souffle!

8 voyageurs, 3 chambres, 4 lits, 2 salles de bain

316$ par nuit

Du 27 février au 3 mars = 2557$ (incluant les frais)

RÉSERVEZ ICI

