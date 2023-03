6 signes qu’il est temps que tu prennes une pause de ton écran

Partager







Que tu joues aux jeux vidéo pendant des heures, que tu regardes des TikTok en boucle ou que tu sois en train de faire des Snap pour tes amis, tu remarques certainement qu’il vient parfois le moment de faire autre chose et de tirer la plogue.

On le sait: une utilisation équilibrée des écrans est importante pour la santé physique et mentale. Oui, les écrans nous apportent beaucoup, mais quand ils sont trop ou mal utilisés, ils peuvent nuire à notre bien-être.

Voici quelques signes qu’il est temps de faire une pause d'écrans:

1. Tu as envie de lancer ta manette par la fenêtre

On connaît tous ce sentiment quand on joue trop longtemps aux jeux vidéo: tu n’arrêtes pas de commettre des erreurs et de perdre des vies, puis tu commences à t’impatienter.

2. Tes yeux brûlent

L’un des signes qu’il est temps de décrocher de l’écran: tu as des problèmes oculaires (les fameux yeux qui brûlent) et des maux de tête, puis tu te sens de plus en plus fatigué.e.

3. Tu commences à te demander si tu ne fais pas un début de tendinite

À force de jouer aux jeux vidéo ou de passer du temps à manipuler une souris d’ordinateur, tu peux développer des troubles musculosquelettiques, comme des douleurs au poignet.

4. Ton ratio est rendu pourri

T’es tellement fatigué que ton K/D ratio est rendu vraiment gênant. C’est le temps de prendre une pause, sinon tu vas continuer à te faire démolir.

5. Tu es perdu dans un vortex YouTube louche

Tu voulais regarder une vidéo sur Minecraft, puis tu as cliqué sur une autre vidéo, puis une autre... avant de te rendre compte une heure plus tard que tu visionnes un extrait d’une téléréalité japonaise de 2002.

6. Tu es en train de te «pogner» sur Reddit

User9745 commence vraiment à t’énerver dans le fil de discussion sur les meilleures saveurs de yogourt en tube, et tu réalises que tu es en train d’écrire un message de 300 mots pour l’obstiner.

Repenser son temps d’écran

Il n’y a pas de durée maximale de temps d’écran recommandé, mais tu peux quand même prévenir les inconforts et les problèmes liés à trop de temps d’écran (diminution de la qualité du sommeil, augmentation de la sédentarité, anxiété liée à l’image corporelle, sentiments dépressifs...) en repensant les activités que tu fais en ligne.

Après tout, elles ne sont pas toutes égales en matière de qualité et d'impact sur la santé et le bien-être!

