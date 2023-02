Chris Brown pète sa coche après avoir perdu aux Grammy

Partager







On peut ajouter «être mauvais perdant» à la très longue liste des défauts de Chris Brown.

Dimanche soir, le chanteur de 33 ans était nommé aux Grammy pour l'Album R&B de l’année. Cependant, c’est le multi-instrumentiste Robert Glasper qui a remporté la statuette pour son album Black Radio III.

Visiblement, ceci n’a pas plu à Brown, qui s’est immédiatement rendu sur Instagram pour insulter Glasper via sa story.

«BRO WHO THE F–K IS THIS?», a écrit Brown sur une capture d’écran d’une recherche Google du nom de Glasper.

«YALL PLAYING WHO DA F–K IS THIS?», a répété Brown à ses 131 millions d'abonnés.

L’artiste a aussi écrit qu’il «allait devoir apprendre à jouer de l’harmonica» avant de partager une photo de lui avec une musique à bouche.

Sa petite crise de jalousie n’est pas passée inaperçue. Plusieurs internautes se sont moqués de lui.

En 2009, il a plaidé coupable à des accusations de violence conjugale envers Rihanna.

