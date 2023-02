«Hogwarts Legacy»: les critiques en extase devant le nouveau jeu tiré de l’univers «Harry Potter»

Partager







Attendu depuis 2021, Hogwarts Legacy triomphe auprès des critiques de jeu et promet aux fans un monde ouvert captivant duquel il sera difficile d’en sortir.

Le titre développé par Avalanche Software, sous la bannière Portkey Games de Warner Bros., récolte depuis lundi matin des critiques excessivement positives. Plusieurs qualifient le jeu comme étant le RPG que tous les «Potterheads» rêvent de jouer.

Bon nombre de publications encensent particulièrement la recréation du château de Poudlard, mais les critiques ont également apprécié les combats dynamiques.

Au moment d’écrire ces lignes, Hogwarts Legacy présentait sur l’agrégateur de critiques Metacritic des notes moyennes qui varient entre 83 et 89, en fonction de la plateforme. Ce n’est peut-être pas parfait, mais c’est plus que satisfaisant comme moyenne et ça donne beaucoup d’espoir aux joueurs.

«À presque tous les égards, Hogwarts Legacy est le RPG Harry Potter auquel j’ai toujours voulu jouer. Son aventure en monde ouvert capture toute l’excitation et les merveilles du monde des sorciers avec ses nouveaux personnages mémorables, ses combats stimulants et nuancés et ce rêve d’être étudiant à Poudlard merveilleusement executé, qui m’a d’ailleurs gardé collé à ma manette pendant des dizaines d’heures. Il est certainement alourdi par des problèmes techniques, une histoire principale terne et une mauvaise variété d’ennemis, mais même ceux-ci n’ont pas pu briser son charme enchanteur sur moi.»

«Hogwarts Legacy tient la promesse de créer votre propre histoire dans le monde magique bien-aimé de Harry Potter. L’expérience est parfois gâchée par du remplissage fade dans le monde ouvert et ce n’est pas le jeu le plus dynamique visuellement, mais les combats dynamiques, le système de progression en profondeur et la recréation étonnante de l’école de magie emblématique le rendent difficile à réprimer.»

​​«Avec sa reconstitution époustouflante des monuments bien-aimés de Harry Potter et ses combats passionnants, Hogwarts Legacy a définitivement ses moments. Malheureusement, il essaie d’en faire trop à la fois, et il ne s’installe jamais tout à fait dans un rythme confortable, ou il ne tire pas parti de l’expérience du joueur contre les lois établies du monde des sorciers.»

«Hogwarts Legacy n’est pas le jeu parfait, l’histoire principale étant insuffisante et les problèmes techniques offrant des moments frustrants. Cependant, il atteint un niveau d’immersion qui vous saisit dans le monde des sorciers et ne vous laisse pas partir. Qu’il s’agisse d’assister à des cours, de se perdre dans les couloirs mystérieux de Poudlard ou de visiter Ollivander pour choisir la baguette parfaite, Avalanche a conçu une expérience magique qui vous ramène au jour où vous avez rencontré Harry Potter pour la première fois, reprenant tous les sentiments qui l’accompagnaient.»

«Hogwarts Legacy a transformé les espoirs et les rêves des fans de Harry Potter en réalité. Enfin, il existe un véritable simulateur de l’école de sorcellerie vous permettant de créer votre propre élève, d’assister à des cours et d’explorer le vaste monde extérieur. Ce n’est pas sans problèmes – les quêtes secondaires s’avèrent beaucoup trop basiques, les menus sont médiocres et les minuteries ennuyeuses nuisent à l’expérience du joueur – mais elles ne gênent pas quelque chose qui témoigne de manière si flagrante un amour étendu pour les livres. Près de 26 ans après la sortie d’Harry Potter à l’école des sorciers, les fans de jeux vidéo ont enfin un titre magique dont ils peuvent être fiers. C’est tout ce dont nous avons rêvé.»

«Hogwarts Legacy capture avec brio la magie du monde de Harry Potter avec son magnifique monde ouvert, ses personnages attachants et ses combats passionnants. Alors que des éléments du monde ouvert du jeu le rendent plus démodé que nous l’aurions souhaité, c’est tout de même le meilleur [rendu] que le monde des sorciers ait eu dans un jeu vidéo.»

Sortie controversée

On ne peut passer sous le silence la controverse entourant Hogwarts Legacy. Il ne fait aucun doute que le jeu en soi est très apprécié des médias et les joueurs qui l’exploreront trouveront leur bonheur. La controverse tourne plutôt autour de la créatrice de l’univers Harry Potter, J.K. Rowling, et ses commentaires transphobes.

Beaucoup de gens appellent au boycottage du jeu pour cette raison et parce que sa sortie profitera certainement à l’écrivaine. De l’autre côté, d’autres joueurs disent plutôt vouloir soutenir les développeurs et ne laisseront pas les commentaires de J.K. Rowling les empêcher de plonger dans un monde qu’ils aiment.

La sortie officielle de Hogwarts Legacy est prévue le 10 février sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Les joueurs qui ont précommandé la version Deluxe pourront accéder au jeu dès le 7 février.

Ceux sur PS4 et Xbox One devront patienter jusqu’au 4 avril avant de pouvoir y jouer et ceux sur la Nintendo Switch jusqu’au 25 juillet 2023.

