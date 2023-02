Jean-François Mercier revient sur sa grande perte de poids

Partager







La vie de Jean-François Mercier a pris un virage à 180 degrés depuis quelques mois. L’humoriste a perdu pas moins de 50 livres en changeant ses habitudes alimentaires et en prenant soin de lui. Celui qui a maintenant 55 ans est célibataire et fait face à une nouvelle vie.

• À lire aussi: Voici de quoi ont maintenant l’air les comédiens d’Un gars, une fille

• À lire aussi: 27 humoristes qu'on aimerait voir en politique

Serge Gauvin

L'humoriste s'est confié à nos collègues du 7 Jours récemment sur son impressionnante perte de poid. Voici les propos de l'ancien «gros cave», tels que recueillis par Patrick Delisle-Crevier.

Le «gros cave» n’est plus si gros!

Effectivement. J’aimerais pouvoir te dire que j’ai décidé de perdre du poids pour un rôle — ça ferait tellement sérieux! —, mais ce n’est pas le cas. J’ai perdu une cinquantaine de livres dans les derniers mois. Oui, c’est une chose de perdre du poids, mais c’est aussi une chose de perdre de la graisse. Tout a débuté avec l’achat d’un programme de mise en forme sur Internet, et j’ai pris ça au sérieux. Encore aujourd’hui, je pèse tout ce que je mange et j’ai vraiment changé ma relation à la nourriture. J’ai commencé ça il y a deux ans et j’ai tranquillement commencé à perdre du poids. Mais, surtout, j’ai gagné en énergie. Je voulais vraiment me remettre en forme rendu à 55 ans.

PHOTO COURTOISIE Jean-François Mercier pour la promotion de «Sortez-moi d'ici!»

Qu’est-ce qui a été l’élément déclencheur de cette perte de poids?

J’ai toujours voulu perdre du poids, et ce, du plus loin que je me souvienne. Je ne pense pas que quiconque dans la vie soit content d’avoir des livres en trop. De mon côté, j’ai toujours été malheureux avec cela. Je tentais de l’assumer un peu avec, entre autres, mon titre de «gros cave», parce qu’à un moment donné on n’a pas le choix d’assumer qui on est. Mais je me sens tellement mieux dans mon corps avec ces livres en moins!

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Qu’est-ce que ça change en toi, ce nouveau corps plus mince?

On peut croire qu’on gagne en confiance avec des livres en moins— oui, un peu, mais pas tant que ça. Je suis beaucoup plus fier du chemin parcouru pour avoir perdu ses livres que du poids perdu lui-même. Je suis fier d'avoir réussi à me prendre en main. Je pense l'avoir bien fait et de façon intelligente. Ça me rend fier. Bon, maintenant, oui, je suis plus mince, mais ça ne règle pas tous mes problèmes pour autant. Il ne suffit pas de perdre du poids pour être heureux. C'est, hélas, plus complexe que ça. Mais je suis fier parce que je ne suis plus celui qui a l'instinct de manger 12 beignes pour déjeuner.

Chantal Poirier / Le Journal de

Te voilà à 55 ans, comment vis-tu ça?

Je ne sais pas trop. Je sais, rendu à mon âge, que je ne m’en vais pas du bon bord et que la vieillesse va arriver un jour. Je vis ça avec une certaine ambivalence, je suis content d'être où je suis dans la vie, je suis assez heureux. J'ai travaillé fort sur moi-même et j'ai désormais une voix intérieure qui est bienveillante à mon endroit, ce qui est relativement nouveau pour moi.

Photo Stevens LeBlanc

Donc, le Jean François Mercier d'avant n'était pas bienveillant envers lui-même?

Non pas du tout, et c'était peut-être par déformation professionnelle. Qand on est humoriste, on s'attaque aux faiblesses, aux défauts des gens et à leurs incohérences. Et on le fait aussi à soi-même. Donc, on ne se laisse pas de chance et on est souvent son pire ennemi. Il y a bien des choses qu'on n'est pas capable d'accomplir par peur et par manque d'estime de soi, mais là je suis beaucoup plus heureux que je ne l'étais et je compte profiter de la vie. Je suis probablement à un endroit où je suis beaucoup plus heureux que je ne l'ai jamais été.

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

Finalement, Jean-François, je réalise en te parlant que le «gros cave» n’existe plus...

Effectivement, je ne pense pas que je vais refaire ce genre d’humour. Du moins, je vais pratiquer mon métier différemment, puisqu’aujourd’hui je suis moi-même un homme différent. Je ne suis plus si gros, et l’humour est souvent réactionnaire à l’époque à laquelle on vit. Il y a des contextes qui font que des blagues ne passent plus de la même façon et il faut s’adapter. Je ne serais plus cave de la même façon.

Archives Journal de Montréal

Pour lire l'article complet avec JF Mercier, qui traite aussi de sa vie de célibataire, c'est ici.



À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s