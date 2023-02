The Last of Us: l’épisode 5 arrivera plutôt vendredi à cause du Super Bowl

Partager







Les fans de l’adaptation HBO du jeu The Last of Us seront heureux d’apprendre que le prochain épisode arrivera plus tôt que prévu.

En effet, c’est en raison du Super Bowl de dimanche que HBO a devancé la sortie de l’épisode 5 de sa série à succès. Les spectateurs au Canada pourront également profiter de l’épisode en même temps que leurs voisins du Sud, vendredi, à 21h (HNE).

Les épisodes suivants retourneront à leur plage horaire normale du dimanche.

HBO a annoncé la nouvelle en partageant un petit aperçu de ce qui s’en vient pour Joel et Ellie, et ça va être rempli d’action. Les fans du jeu reconnaîtront certainement quelques personnages!

Stream it early.



The next episode of #TheLastOfUs premieres FRIDAY 2/10 at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/1jgFmxCLol — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

