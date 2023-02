Un «shoebox» rénové avec goût dans le Sud-Ouest, à vendre pour 699 000$

Partager







L'un des fameux shoebox montréalais est actuellement à vendre dans le Sud-Ouest, à Montréal.

Située à quelques minutes à pied seulement des services, cette maison épate grâce à ses rénovations au goût du jour. En effet, la maison fait partie d'un projet d'architecture de trois maisons voisines transformées en 2016.

Gaëtane Lefranc de l’agence ImmoPhoto

Réalisée par l'entrepreneure de renom Marie-Jeanne Rivard, cette propriété entièrement rénovée a subi des travaux majeurs afin d'être complètement réaménagée.

Elle offre maintenant deux niveaux et beaucoup de rangement.

Gaëtane Lefranc de l’agence ImmoPhoto

L'étage principal propose un espace de vie ouvert et lumineux avec une fenestration abondante, un plancher radiant en béton poli et une structure de bois ajourée donnant un maximum de caractère à l'espace de vie commun.

Gaëtane Lefranc de l’agence ImmoPhoto

À la cuisine, c’est d’abord son look contemporain, puis son large îlot central en quartz qui épatent. Elle s'ouvre sur une salle à manger ainsi qu'un espace salon donnant sur la large terrasse de cèdre.

Gaëtane Lefranc de l’agence ImmoPhoto

L'étage comprend également la chambre principale avec sa salle de bains attenante. Rénovée au goût du jour, la salle de bains offre une douche indépendante et des matériaux de qualité.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir toutes les pièces de cette maison!

Un magnifique escalier en merisier mène au sous-sol. À ce niveau, les futurs propriétaires profiteront d’un plan d'étage agréable et fonctionnel avec plancher radiant en béton poli et une hauteur de plafond de 6 pi et 8 po.

Gaëtane Lefranc de l’agence ImmoPhoto

Vous trouverez une spacieuse salle familiale avec toile tendue au plafond et lumières encastrées, une seconde chambre ainsi qu'une large salle de bains contemporaine avec espace laveuse & sécheuse. Le sous-sol comprend également une salle mécanique qui offre beaucoup de rangement et un accès direct à la cour arrière joliment aménagée.

Ce magnifique shoebox est à vendre par Miguel Diaz et Audrey MC Burney de Via Capitale Vendu pour la somme de 699 000$.

Ces autres maisons risquent de vous plaire:

s