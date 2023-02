Une parodie de Super Mario à la «HBO» avec Pedro Pascal [VIDÉO]

Partager







L'émission américaine Saturday Night Live a diffusé une parodie dystopique de Super Mario inspirée du succès de l’adaptation HBO du jeu The Last of Us, mettant en vedette Pedro Pascal.

Pedro Pascal était de passage à Saturday Night Live samedi et a gâté ses fans gameurs en incarnant l’iconique plombier moustachu. Contrebandier comme Joel Miller dans The Last of Us, Mario doit aider la Princesse Peach pour se rendre à Rainbow Road.

Super Mario HBO selon Saturday Night Live

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Évidemment, les références à l’univers de Nintendo sont nombreuses dans l’extrait. Il y a des voitures Mario Kart, plein de personnages et des exclamations iconiques de Mario. Tout ça avec le style cinématographique post-apocalyptique de The Last of Us sur HBO. Les champignons sont aussi au rendez-vous, un excellent lien avec la série populaire où une infection fongique a ravagé l’humanité. Notre note pour ce sketch: 10/10.

Let's-a go!