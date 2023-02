Alerte à Malibu: Pamela Anderson possède toujours son célèbre maillot de bain rouge

Partager







Pamela Anderson a révélé qu'elle avait conservé son maillot de bain rouge emblématique de la série «Alerte à Malibu».

Interviewée par ET Canada, la vedette a avoué qu'elle portait également de temps en temps sa tenue iconique du personnage de sauveteuse C.J. Parker, qu'elle a incarné dans la série diffusée de 1989 à 1999.

«J'en avais deux à l'époque. Maintenant, je n'en ai qu'un et il me va, a-t-elle déclaré. Je le mets de temps en temps.»

Elle a ajouté qu'elle l'enfilait parfois lors de soirées, pour pimenter les choses, se rappelant une fête en particulier.

«J'étais sortie avec Luke Gilford, ce photographe, et nous étions à une fête. Je me souviens qu'ils m'ont dit: "Où est Pamela?"», a raconté l'actrice. «J'ai sauté dans la douche, je suis sortie trempée et j'ai fait du bouche à bouche à tout le monde... On s'amuse toujours avec des talons hauts.»

Pamela Anderson a joué C.J. Parker entre 1992 et 1997 et a repris son rôle pour un caméo dans le film «Baywatch» de 2017, avec Zac Efron et Dwayne Johnson. Elle a cependant récemment affirmé qu'elle avait été victime d'intimidation pour faire cette apparition.

«Ça devenait vraiment, vraiment horrible. Ils ont dit qu'ils voulaient que je le fasse en guise de faveur, a-t-elle déclaré à Variety. J'ai dit: "je rends service aux animaux, pas à Paramount." Il y a eu tellement d'intimidation pour que je le fasse.»

