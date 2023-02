«Cashstuffing»: Des jeunes renoncent aux cartes bancaires et reviennent à l’argent liquide

Partager







Connaissez-vous le Cashstuffing? L’idée derrière cette nouvelle pratique TikTok: renoncer aux cartes bancaires au profit de l’argent liquide afin de mieux contrôler ses dépenses.

On a tendance à l’oublier, mais à une époque pas si lointaine, les transactions se faisaient majoritairement avec de bons vieux billets de banque. Mais alors que l’inflation fait mal à nos portefeuilles, de plus en plus de jeunes de la génération Z retournent en arrière.

Plutôt que de sortir la carte plusieurs fois par jour, les adeptes du Cashstuffing retirent de leur compte bancaire une partie ou la totalité de l’argent qu’ils gagnent. Cet argent, ils la placent ensuite dans une pochette divisée en plusieurs sections ou dans des enveloppes pour chaque catégorie de dépense: loyer, épicerie, loisirs, voiture et soins esthétiques.

Sur TikToK, les vidéos de Cashstuffing cumulent des centaines de milliers de vues.

Des milliers de dollars économisés

Cette technique permettrait, selon ses fidèles, de mieux budgéter en visualisant concrètement ses dépenses.

«Si tu es mauvais dans la gestion de ton argent, c’est une façon très efficace et visuelle de calculer tes dépenses. Et c’est même le fun», affirme la tiktokeuse américaine @nataliesoutlet, qui cumule 1,2 million d’abonnés. Elle soutient avoir pris la décision de se tourner vers le Cashstuffing après avoir dépensé plus de 27 000 $US (!) sur le site de vente en ligne Amazon, selon ses derniers relevés bancaires.

Le Cashstuffing compte aussi des adeptes au Québec. Sur TikTok, l’usager derrière le compte @fandebudget publie des vidéos dans lesquelles elle sépare sa paie entre différentes catégories de dépense: magasinage, la vie sociale et soins esthétiques, par exemple.

Des preuves que ça marche

Les adeptes de Cashstuffing ont d’ailleurs la science de leur côté.

Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports en 2021, le fait d’avoir de l’argent liquide inciterait en effet à moins dépenser. Lorsqu’on paye avec une carte bancaire, on prendrait moins conscience de ce qu’on dépense, rapporte le Courrier international.

Le fait de payer avec une carte alimente un sentiment de récompense, contrairement aux billets de banque.

-Avec le Courrier international

