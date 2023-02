Cette magnifique maison, signée la Shed, est à louer pour 11 300$ par mois dans Rosemont

Partager







Si vous êtes un fanatique de design à la recherche de votre prochain nid douillet, voici une occasion en or puisque cette maison, signée par la firme d’architecture la Shed, est actuellement à louer.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

Située dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie, la propriété est toute désignée pour les amoureux d’architecture et de design.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

La résidence se déploie en quatre niveaux et on y retrouve cinq chambres et quatre salles de bain. Les locataires en quête d’espace seront comblés.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

On retrouve au rez-de-chaussée une aire ouverte comprenant salon, cuisine et salle à manger. L’espace de vie central, idéal pour les rassemblements, communique avec l’extérieur grâce à un long mur de verre donnant sur la cour.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

C’est au deuxième étage que se trouvent la plupart des chambres. La suite principale bénéficie d'espaces de rangement sur mesure et d’une salle de bain attenante.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

De la mezzanine, on accède à un toit de verdure, entouré d’arbres pour une intimité totale, et une terrasse aménagée pour les meilleurs soupers entre amis.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

Le clou du spectacle est sans aucun doute l’escalier central, créé sur mesure par AtelierB. En plus de sa stature, il permet à la lumière de circuler du sous-sol à la mezzanine.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

Tous les éléments de la demeure ont été choisis minutieusement: électroménagers, matériaux et accessoires. Rien n’a été laissé au hasard.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

Les futurs locataires devront débourser 11,300$ par mois pour loger dans cette résidence d’exception.

Courtoisie Vincent Gaudreau-Bussière Engel & Völkers

C’est Vincent Gaudreau-Bussière, de chez Engel & Völkers, qui s’occupe de la location de cette propriété.

