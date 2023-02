La SQ devrait former «une enclave» pour barrer Roxham, croit le PQ

Partager







La Sûreté du Québec doit former «une enclave» pour barrer la route aux migrants qui empruntent le chemin Roxham, a déclaré mardi le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. Une position vivement décriée par les libéraux, qui associent la position du PQ aux politiques de Donald Trump.

• À lire aussi: Passer le chemin Roxham grâce à TikTok

• À lire aussi: Voici pourquoi l’idée de fermer le chemin Roxham n’est pas réaliste

«Je trouve ça vraiment crève-cœur des enfants seuls qui se présentent à Roxham», a d’abord déclaré le chef du Parti québécois lors d’un point de presse, mardi.

Les mineurs sont en effet de plus en plus nombreux à passer par ce point d’entrée irrégulier, selon des chiffres avancés mardi par La Presse. Ils seraient passés de 23 en 2020 à 115 en 2022.

AFP

Le chemin Roxham doit fermer pour arrêter les réseaux de passeurs criminels, affirme Paul St-Pierre-Plamondon qui accuse certains journalistes de militantisme, lorsque interrogé sur les conséquences de la fermeture du passage sur ces jeunes migrants.

«Le chemin Roxham, c’est une route, donc un moment donné, ça devient de compétence provinciale», a-t-il soutenu. La SQ «a la compétence pour le fermer, le bloquer, donc à ce moment-là, le chemin Roxham devient une enclave gérée par le fédéral et les donateurs du Parti libéral du Canada, mais il devient inutilisable, parce qu’on a compétence en matière de chemin».

Idée farfelue, selon Bonnardel

«C’est une idée lancée en l’air, comme ça, sans [en] comprendre les conséquences», a rétorqué le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. «On va envoyer la SQ et dire à la GRC: “Tassez-vous de d’là”?»

Le ministre caquiste a rappelé que «tout le monde est conscient que la frontière, c’est les agents frontaliers, la GRC, qui s’en occupent».

Joël Lemay / Agence QMI François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique du Québec

Du côté du Parti libéral du Québec, le chef intérimaire Marc Tanguay a comparé la proposition de Paul St-Pierre Plamondon aux politiques de Donald Trump.

«Ils vont faire quoi? Ils vont envoyer la SQ arrêter les gens?», demande-t-il. «Est-ce que le PQ s’ennuie de Donald Trump quand il voulait bâtir des murs? Ça n’a pas de bon sens!»

Déplacer le problème

Actuellement, les migrants passant par les États-Unis ne peuvent pas demander l’asile au Canada en raison de l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS). Ils seront automatiquement renvoyés aux États-Unis s’ils passent par un point d’entrée officiel. C’est entre autres pour cette raison que le chemin Roxham est aussi achalandé.

«Si on entre sur le territoire québécois de façon illégale et qu’on est renvoyé aux États-Unis, les demandeurs d’asile potentiels n’ont plus intérêt à aller voir les autorités officielles du Québec, du Canada», a expliqué le doctorant de l’Université Laval et spécialiste en droit international de l’immigration, Baptiste Jouzier, en entrevue à 24 heures.

• À lire aussi: Que se passe-t-il au chemin Roxham? 6 questions pour mieux comprendre

Il a ajouté que ces personnes risquent alors de disparaître dans la nature afin de ne pas être renvoyées aux États-Unis. Ce phénomène est également observé en Europe.

«On cherche toujours à supprimer l’illégalité, l’irrégularité, mais on la déplace», a-t-il également mentionné.

Le Canada, choisi pour la sécurité

« Dans l’article publié dans le New York Post à propos des bus financés par la ville de New York pour rejoindre le chemin Roxham, plusieurs migrants ont expliqué qu’ils se rendaient au Canada pour leur sécurité.

«Je voulais vivre à New York parce que je pensais que ce serait un meilleur avenir pour mes filles», a déclaré au journal américain Susy Sanchez Solzarno qui a traversé le chemin Roxham.

Photo d'archives, Martin Alarie

«Mais au fil des jours, j'ai vu l'insécurité, beaucoup de sans-abris, beaucoup de gens qui crient et sont irrespectueux, et beaucoup de gens qui se droguent.»

Le 5 janvier dernier, le New York Times rapportait une augmentation des crimes majeurs de 22 % à New York, même si le nombre de fusillades y a diminué. Selon le New York Post, ce serait une des raisons pour laquelle ces personnes choisissent d'aller au Canada.

À voir aussi: