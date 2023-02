LEGO dévoile un nouvelle ensemble «The Lord of the Rings» et ça fait vraiment rêver [PHOTOS]

Partager







Avis aux fans de The Lord of the Rings, LEGO vient d’annoncer un tout nouvel ensemble que vous allez absolument vouloir. L’ensemble The Lord of the Rings: Rivendell arrivera en magasin et en ligne dès le 8 mars.

Offert à 669,99$ (aouch!), ce nouveau LEGO a de quoi faire rêver les plus grands fans de la Terre du Milieu. Destinée à un public adulte, la réplique du lieu où la Compagnie de l'Anneau a été formée sera certainement un projet de construction très ambitieux.

L’ensemble Lord of the Rings: Rivendell comprend 6167 pièces et mesure 39 cm de hauteur, 75 cm de long et 50 cm de large.

L’ensemble comprend également 15 figurines, telles que Frodo Baggins, Bilbo Baggins, Boromir, Arwen, Aragon et plus encore.

Ce modèle se classe d'ailleurs parmi les 10 plus gros ensembles actuellement en vente par LEGO.

L’ensemble LEGO #10316 The Lord of the Rings: Rivendell arrive le 8 mars 2023 en magasins et en ligne.

