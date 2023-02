Les rumeurs autour de la nouvelle blonde de 19 ans de Leo troublent le web

Partager







Par le passé, beaucoup d’encre a coulé à propos de Leonardo DiCaprio et son refus catégorique de fréquenter une fille ayant plus de 25 ans.

Ce débat a été relancé récemment quand l’homme de 48 ans a été aperçu avec Eden Polani, une mannequin israélienne de 19 ans.

Plusieurs internautes ont noté que la différence d’âge de 29 ans entre Leo et la mannequin est la même que celle entre les vedettes de la série télé de l’heure The Last of Us.

Dans l'émission, Pedro Pascal (47 ans) interprète Joel, la figure parentale de Ellie, interprétée par Bella Ramsey (19 ans).

Les gens ont aussi dit que c’était comme si Hopper et Eleven dans la série Stranger Things, joués par David Harbour (47 ans) et Millie Bobby Brown (18 ans) formaient un couple.

Pour ajouter du contexte québécois, c’est comme si Pierre-François Legendre fréquentait la comédienne Émilie Bierre (ça serait vraiment étrange).

Quelqu’un a aussi souligné le fait que Polani est tellement jeune qu’elle était au secondaire durant la pandémie de COVID-19.

Un autre internaute a commenté que Leo avait l’âge de la mannequin en 1993.

La différence d’âge entre les deux personnes est égale à l’âge de Joey Scarpellino.

