Nintendo Direct: la première grosse présentation de l’année annoncée

La prochaine diffusion Nintendo Direct aura lieu le 8 février, a-t-on appris mardi matin.

L’événement virtuel aura lieu à 17h (HNE) sur les chaînes officielles de Nintendo. Selon la compagnie, la présentation explorera principalement les projets prévus au début de l’année 2023 et durera environ 40 minutes.

Nintendo Direct 8 février 2023

Nintendo a plusieurs gros projets prévus pour le début de 2023. On risque donc d’en savoir encore plus sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild. Une date de sortie pourrait aussi être annoncée pour Pikmin 4. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sort sur Nintendo Switch le 24 février, alors on ne s’attend pas à de grosses nouvelles de ce côté-là.

Suivez Pèse sur start pour la couverture du Nintendo Direct le 8 février.

