Voici (presque) la maison la moins chère au Québec en février 2023

Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. Puisque celles de décembre et janvier sont toujours à vendre (et qu’elles sont encore les moins chères), on a opté pour la résidence avec le troisième prix de vente le plus bas. On vous fait le tour du proprio.

Dans le village d’Albertville, vous pourriez mettre la main sur un duplex pour la modique somme de 32 000$.

Située dans la MRC de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, la municipalité fondée en 1920 compte 228 Albertvillois.

La résidence à revenus compte deux logements de 258,4 m2, le premier au rez-de-chaussée et le second à l’étage. Comme vous pouvez le constater, vous voudrez probablement réaliser quelques travaux de rénovation avant d'y emménager.

L'annonce de Via Capitale le précise d'ailleurs: il s'agit de l'occasion idéale pour un bricoleur d'acheter «un grand immeuble locatif à un prix abordable».

«Pas cher pantoute!»

Il s'agit d'ailleurs d'une bonne affaire, puisque le terrain et le bâtiment valent 54 800$, selon le rôle d’évaluation foncière. La valeur moyenne d’un immeuble de deux à cinq logements dans la région est d'ailleurs de 145 345$.

Comme l’indique l’annonce de Via Capitale, cette propriété est vendue sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur. Autrement dit, le nouveau proprio ne pourra pas poursuivre l’ancien s’il découvre un vice caché.

Pour les intéressés, l’immeuble est situé non loin d’un club de motoneige, de la bibliothèque municipale, de l’hôtel de ville, de l’église de Saint-Raphaël et du Casse-croûte d’Albertville.

À noter que vous aurez probablement besoin d'un véhicule pour vous déplacer, puisque le village se trouve assez loin en région.

