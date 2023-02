Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly veut son propre film Marvel

Partager







Evangeline Lilly pense qu'il est temps pour son personnage Marvel, The Wasp, d'avoir son propre film.

L'actrice américaine a fait ses débuts dans le MCU en tant que Hope van Dyne, alias The Wasp, dans Ant-Man en 2015. Elle est depuis apparue dans Ant-Man and the Wasp en 2018, Avengers: Endgame en 2019, et sera bientôt vue à nouveau dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Sur le tapis rouge de l'avant-première du film à Los Angeles, on lui a demandé combien de temps elle espérait encore jouer le personnage. «Eh bien, je vais dire que je pense qu'il serait peut-être temps pour un spin-off sur Hope, pour un film indépendant à propos de The Wasp, a-t-elle déclaré à Variety. Est-ce qu'on est d'accord? Quelqu'un? Une fois, deux fois...»

La star canadienne a également expliqué qu'elle et son camarade d'Ant-Man, Paul Rudd, jouaient désormais des personnages bien établis au sein du MCU.

«Quand nous sommes arrivés dans l'univers, tout était tellement établi avec Black Widow, Iron Man, Captain America et tous les [personnages originaux]. Et nous étions comme ces petits nouveaux qui essayaient de gagner leurs galons», a-t-elle partagé. «Et maintenant, tout d'un coup, nous sommes au centre du point de lancement de la phase 5, et c'est vraiment cool.»

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, avec également Jonathan Majors, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, sortira le 15 février prochain.

Bande-annonce - Ant-Man and the Wasp: Quantumania

