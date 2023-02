Certificats de placement garanti : un bon moyen pour épargner, mais il faut se dépêcher

Partager







Les rendements des certificats de placement garanti (CPG) sont les plus avantageux depuis le début des années 2000, selon un planificateur financier de chez Desjardins. C’est donc une bonne façon pour épargner, mais faites vite : la fenêtre pourrait se refermer très bientôt avec la hausse des taux d’intérêt.

Qu’est-ce que le CPG?

Ce produit financier, offert à n’importe quelle banque, permet à un particulier de confier son argent à une institution financière pour une période variant entre un et cinq ans à partir d’un dépôt minimal de 500$.

Cette somme est alors bloquée jusqu’à la date d’échéance et les avantages sont alléchants pour le consommateur: le capital et les intérêts sont garantis à 100% - le placement ne comporte donc aucun risque - et un taux d’intérêt fixe. Autrement dit, en déposant une certaine somme dans un CPG, vous êtes certain de récupérer votre somme de départ en plus des intérêts générés. Cela permet de rester à l’abri des pertes de capital liées aux aléas des marchés financiers.

Avec les taux d’intérêt élevés, c’est donc un bon moment pour y souscrire sur une longue période avant une possible diminution des intérêts, indique Martin Guy Bernier, gestionnaire principal de patrimoine et planificateur financier chez Desjardins.

«Il faut remonter à la fin des années 1990 pour retrouver les taux d’intérêt de 4,5%», précise-t-il. M. Bernier explique que ces pourcentages sont élevés en raison de la période inflationniste et des hausses subséquentes du taux directeur par la Banque du Canada.

«Cela dit, les taux sont à la baisse depuis deux mois. La fenêtre d’achat se referme tranquillement [...] Les taux d’intérêt des CPG ont donc recommencé à descendre en attente de l’annonce de la banque centrale sur son taux directeur», ajoute-t-il.

Un gain de 222$ en cinq ans

Quel gain cela représente-t-il concrètement? Si vous choisissez un CPG et que vous y déposez un montant de 1000$, cette somme grimpera à 1044$ un an plus tard, en se basant sur un taux d’intérêt de 4,4%.

Si l’épargnant décide de placer son argent sur une période de cinq ans, il ferait un gain de 222$ avec un taux d’intérêt de 4,1%.

«C’est inhabituel de voir des intérêts plus élevés sur le court que le long terme. Mais c’est en raison de possible baisse du taux directeur dans les prochaines années», précise M. Bernier.

Avantageux pour un «investisseur prudent»

Ce produit peut être intéressant dans le portefeuille d’un investisseur prudent qui souhaite ne prendre aucun risque, précise le planificateur financier chez Desjardins.

Il faut être toutefois prudent si l’on souhaite acheter ce produit avec comme objectif d’accéder à la propriété, car le capital est bloqué jusqu’à la fin de la période choisie.

«Si on épargne pour une durée de cinq ans en vue d’accéder à la propriété à la fin de cette période, mais qu’on tombe finalement en amour avec une maison deux ans plus tard, et bien on ne pourra pas toucher à l’argent», conclut-il.

