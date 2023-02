Constantine 2: la suite avec Keanu Reeves est toujours dans les plans

Partager







Le grand remaniement chez DC Studios de James Gunn et Peter Safran a épargné l’un des projets les plus attendus par les fans. On peut maintenant respirer, puisque Warner Bros. a confirmé que Constantine 2 est toujours d’actualité.

• À lire aussi: James Gunn insiste: Henry Cavill n’a pas été viré de Superman

• À lire aussi: Dave Bautista a accepté qu’il ne jouera jamais Bane

Lorsque Gunn et Safran ont présenté leur nouveau plan pour le reboot de l’univers étendu de DC, la suite avec Keanu Reeves ne semblait pas faire partie de la liste. On retrouve Superman, Batman et Robin, Swamp Thing, Supergirl et The Authority, pour n’en nommer que quelques-uns.

Joker: Folie à deux, la suite de The Batman et Penguin ont aussi été mentionnés par Gunn comme étant des projets faisant partie d’un «autre univers». Toutefois, Constantine 2 brillait par son absence.

Warner Bros. a finalement calmé les inquiétudes des fans et a confirmé mardi dernier à Entertainement Weekly que le film de John Constantine n’a pas été tassé. Par chance, car on sait que Keanu Reeves a travaillé très fort pour obtenir le feu vert de Warner Bros, comme annoncé en septembre dernier.

La suite du thriller surnaturel Constantine de 2005 réunira Keanu Reeves et le réalisateur original Francis Lawrence. Le scénario sera écrit par Akiva Goldsman, qui produit également aux côtés de J.J. Abrams et Hannah Minghella.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s