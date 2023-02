Cycle syncing: des femmes organisent leur vie en fonction de leur cycle menstruel

Partager







Mesdames, avez-vous déjà pensé adapter votre mode de vie à votre cycle menstruel? Sur TikTok, de plus en plus de femmes racontent l’avoir fait et expliquent comment leur vie a depuis changé pour le mieux. Mais le cycle syncing, est-ce que ça fonctionne vraiment?

Il y a deux ans, Sarah Kastendeuch s’est mise à suivre son cycle menstruel plus attentivement lorsqu'elle a troqué la pilule contraceptive pour la méthode symptothermique.

La méthode symptothermique est un moyen contraceptif (ou pour aider à la conception) qui implique de prendre sa température basale chaque matin et de la noter dans un calendrier afin de déterminer ses moments de fertilité.

Rapidement, elle a remarqué comment certaines activités du quotidien affectaient différemment son niveau d’énergie, en fonction d’où elle en était dans son cycle.

«En débutant la symptothermie, j’ai commencé à observer mon cycle menstruel et je me suis rendu compte qu’en mettant en place certaines actions dans mon quotidien, j’allais pouvoir beaucoup mieux vivre ma vie de femme menstruée», explique la femme de 38 ans.

Aujourd’hui, Sarah sait, par exemple, qu’elle a tendance à ressentir de la colère au moment de son ovulation et qu'elle est plus fatiguée dans les jours qui précèdent ses menstruations. Elle garde donc cela en tête au moment d’organiser son horaire de travail.

«J’évite de prévoir des réunions ou de prendre de grosses décisions dans les 48 heures qui précèdent mes menstruations, parce que je sais que je suis moins en capacité de le faire», confie celle qui est travailleuse autonome.

«L’une des choses qui a le plus changé, c’est l’impression d’avoir plus de contrôle sur mes émotions et la possibilité de me sentir mieux dans mon quotidien parce que j’ai conscience des fluctuations d’énergie en fonction des moments où j’en suis dans mon cycle», poursuit-elle.

Remettre à plus tard quand c’est possible

Même constat du côté de Gabrielle Turcotte: depuis qu’elle a été initiée à la méthode symptothermique il y a huit ans, elle a «beaucoup plus de facilité à accepter [ses] besoins», qui varient selon la phase de son cycle.

La mère de trois enfants sait notamment qu’au moment de son ovulation et pendant qu’elle est menstruée, chaque tâche lui demande plus d’effort. Lorsque c’est possible, elle la remet donc à plus tard.

«Mon cycle est régulier et mes besoins sont vraiment réguliers, ce qui me permet d’organiser mon emploi du temps», souligne-t-elle.

Le conjoint de Gabrielle comprend lui aussi mieux comment sa conjointe peut être affectée par son cycle menstruel: le couple parvient ainsi à mieux s’organiser.

«Lui aussi, maintenant, il peut utiliser les différentes phases de mon cycle avec les différentes forces de chacun pour qu’on travaille ensemble», dit-elle.

Un mouvement sur TikTok

Sarah et Gabrielle sont loin d’être les seules à adapter leur quotidien à leur cycle menstruel.

Sur TikTok, les vidéos publiées avec le mot-clic #cyclesyncing cumulent environ 200 millions de vues.

Des femmes publient notamment des vidéos dans lesquelles elles expliquent les différentes phases du cycle menstruel. Elles font également des recommandations d'aliments ou d'exercices à favoriser lors de chacune de ces phases pour optimiser son bien-être.

Ce que dit la science

Même si de nombreuses femmes vantent les mérites du cycle syncing sur les réseaux sociaux, aucune étude ne confirme les impacts réels et positifs sur les femmes qui le pratiquent, soutient le Dr Mathieu Leboeuf, directeur du Département d'obstétrique, de gynécologie et de reproduction de l'Université Laval.

Mais attention: ça ne veut pas dire pour autant qu’il n’y en a pas, des impacts positifs.

«Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’étude que ce n’est pas vrai, mais on ne peut pas dire scientifiquement que ça change de quoi», nuance le médecin.

Si une femme se demande si c’est une bonne idée, pour elle, d'adapter son mode de vie à son cycle menstruel, elle doit le tester elle-même, insiste pour sa part la gynécologue Sarah Maheux-Lacroix.

«Si quelqu’un s’écoute et va selon son énergie, à mon avis, ça peut être une bonne idée. Mais il n’y a pas de réponse précise provenant de la science», souligne la professeure adjointe à l’Université Laval.

Pas toutes pareilles

Nathalie Grégoire-Charette, directrice générale de l’organisme Seréna Québec, qui offre depuis 1955 des ateliers sur la méthode symptothermique, abonde dans le même sens: il n’y a pas de recette magique.

«Chaque femme est unique et chaque cycle menstruel est unique, donc il faut faire attention et ne pas croire qu’on peut transposer d’une personne à l’autre les mêmes façons de faire», souligne-t-elle.

C’est d’ailleurs l’un des dangers d’une tendance comme celle du #cyclesyncing sur TikTok.

«C’est tellement facile de se comparer quand on prend des recommandations toutes faites», renchérit Nathalie Grégoire-Charette, qui rappelle que chaque femme et chaque cycle est différent.

Elle invite les femmes à demeurer à l’écoute de leur corps afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques, qui peuvent varier selon leur cycle.