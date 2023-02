Des jeux Game Boy et Game Boy Advance arrivent sur Nintendo Switch Online

Partager







Enfin, le jour est arrivé: des jeux classiques de Game Boy et Game Boy Advance débarquent sur la Nintendo Switch!

Avec un abonnement payant Nintendo Switch Online, les joueurs auront accès à une superbe collection de jeux classiques Game Boy. Voici les jeux qui sont disponibles dès maintenant:

Alone in the Dark: The New Nightmare

Game & Watch Gallery 3

GARGOYLE'S QUEST

Kirby's Dream Land

Metroid II - Return of Samus

Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins

Tetris

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Wario Land 3

Les autres jeux annoncés qui arriveront plus tard:

Kirby's Tilt 'N Tumble

Pokémon Trading Card Game

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Il sera également possible de choisir parmi les styles d’écrans Game Boy, Game Boy Pocket, et Game Boy Color pour jouer à ces jeux avec vos préférences rétro. Le jeu multijoueur en ligne et local sans fil à deux joueurs sera disponible pour certains jeux.

Game Boy Advance sur Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel

Ceux qui profitent plutôt d’un abonnement Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel pourront explorer des jeux Game Boy Advance. Rétrécissez la taille de l’écran ou activez un filtre pour style rétro pour jouer à votre façon. La collection offre le jeu multijoueur sans fil en ligne et local, sans Game Link!

Voici les jeux Game Boy Advance qui seront disponibles sur Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel dès maintenant: Mario Kart: Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, et Kuru Kuru Kururin.